次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!(バンドリ!)』から生まれたリアルバンド・RAISE A SUILENが16日、東京・有明の東京ガーデンシアターで『RAISE A SUILEN LIVE 2024「ESSENTIALS」』の2日目を開催。ライブでは新曲を含む15曲を披露し、約3年ぶりとなる全国ツアーの開催決定も発表した。3月に初のアジアツアーを成功させたRAISE A SUILEN(Raychell、小原莉子、夏芽、倉知玲鳳、紡木吏佐)は、DAY1と同様に今回がライブ初披露となる新曲「BATTLE CRY」でスタートし、終盤には同じく新曲「V.I.P MONSTER」も初パフォーマンス。

今回のライブでは、ファンからのアンケート投票でセットリストを決定するというバンド初の試みも採用しており、この日披露した15曲のうち10曲が選ばれた。初日との日替わり曲は「A DECLARATION OF ×××」「HELL! or HELL?」となった。本公演では、全国5都市をまわる国内ツアー『RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025』の開催も発表。2021年に行った初ツアー『RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2021「BE LIGHT」』以来、約3年ぶりの全国ツアーとあり、会場では割れんばかりの歓声があがった。■『RAISE A SUILEN LIVE 2024「ESSENTIALS」』DAY2セットリスト01. BATTLE CRY02. Repaint03. A DECLARATION OF ×××04. Beautiful Birthday05. TWIN TALE06. mind of Prominence07. Domination to world08. REIGNING09. POLARIS10. CORUSCATE -DNA-11. V.I.P MONSTER12. Sacred world13. OUTSIDER RODEO14. 灼熱 Bonfire!15. HELL! or HELL?