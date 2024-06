自家焙煎コーヒーと楽しむ、サクッ！プリッ！の「エビカツサンド」（京都・元田中）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は元田中駅近くにオープンした、創業52年の人気カフェの2号店。

Cafe Amazon 百万遍店(京都・元田中)

カツサンド 写真:お店から

2024年4月、元田中駅から徒歩5分ほどの場所に、自慢のサンドイッチと香り高い本格コーヒーを楽しめる「Cafe Amazon 百万遍店」がオープンしました。三十三間堂や京都国立博物館などの名所を訪れる人たちから愛されてきた七条駅そばの歴史ある老舗カフェ「アマゾン」の2号店になります。同店では、本店と同じように朝から楽しめるモーニングやこだわりの詰まったサンドイッチを提供します。1972年に開業し、アマゾン川のようにゆったりと長く続くお店になるようにとの思いで名づけられた「アマゾン」本店同様、新たな地で長く愛されるカフェになりそうですね。

落ち着きのある空間 写真:お店から

店内はレトロモダンで落ち着きのある雰囲気。店主がDIYで作ったというレンガの壁も温かみがあり、お店にマッチしています。どこかノスタルジックな空間には一人でも利用しやすいカウンター席4席と、2名用のテーブルが10卓。さまざまなシーンで利用できます。

ふんわり甘いホットケーキ 写真:お店から

朝は7時半からの営業で、モーニングはドリンクメニューを注文すれば、トーストやホットケーキ、玉子サンドハーフなどをセット価格(+100円〜)で、気軽に楽しめます。

エビカツサンド 出典:Brillat‐Savarinさん

是非注文していただきたいのは自慢のサンドイッチ。ジューシーなカツをサンドしたボリューミーな「カツサンド」1,050円をはじめ、ふんわり玉子がたまらない「玉子トースト」750円、コクのあるツナとクリーミーなアボカドの相性が抜群な「ツナアボサンド」850円など、種類豊富に揃っています。なかでもおすすめは揚げたてのエビカツと特製タルタルソース、シャキシャキのキャベツを挟んだ「エビカツサンド」1,050円。サクサクの食感とプリプリのエビがたまらないと、多くの人が注文する人気の一品です。「和風トースト」800円は、厚い玉子焼きときゅうり、海苔と鰹節が入った京都らしい一品。白だしがほのかに香るやわらかい玉子焼きと、爽やかなきゅうりのシャキッとした食感のバランスは絶妙です。海苔と鰹節の風味がよいアクセントになっています。

オムライス 写真:お店から

他にも隠し味に同店のコーヒーを使った「ビーフカレー」850円や、喫茶店の王道メニューで目玉焼きがのった「ナポリタン」850円、ゴロゴロとエビが入ったニンニク香る「ガーリックエビピラフ」850円なども用意。ランチタイムにはドリンク付きの「ランチセット」1,000円として、月替わりでサンドイッチや洋食メニューをリーズナブルに提供。+150円でミニサラダも付けられます。同店限定の「オムライスランチ」1,000円もはじまり、昔ながらのケチャップライスをフワトロ卵で包んだオムライスは、ホッとため息が出るような優しい味わい。

豊富なメニューと共に自家焙煎のおいしいコーヒーが味わえ、懐かしい気分になれるカフェ。朝食やランチ、ブレイクタイムにとさまざまなシーンで活躍しそう。純喫茶ならではの味を堪能しに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

エビカツサンド ハーフ 出典:千本桜はんひちさん

『エビカツ!量が多そうなのでハーフに

でも足りるかなぁって心配

ところがやってきたサンドイッチはメニュー表よりも多くてびっくり

三切れもありました

キャベツにエビカツ、タルタルソース

パンはトーストです

コーヒーとセットで1100円

後で気がついたけどスープもあったんや〜

美味しいサンドでした』(千本桜はんひちさん)

肉汁ハンバーグ 300グラム 海老フライトッピング 出典:喘息男さん

『頼んだのは

・肉汁ハンバーグ 300グラム

・海老フライトッピング

サラダ、ライス付

ソースはデミソースか和風か選べます。今日はデミソースにしました。

300グラムは中々でかい。丹波の豚と黒毛和牛の合い挽きはフワフワで軽い

肉汁も流れていきます。ご飯に合う美味しいハンバーグでした』(喘息男さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆Cafe Amazon 百万遍店住所 : 京都府京都市左京区田中飛鳥井町43-10TEL : 075-585-5525

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

