ハロプロ研修生が9日と16日に、定期公演『Hello! Project 研修生発表会 2024 6月「リリー」』を昼夜2部制で開催。16日昼公演では、グループデビューを控える、ハロプロ研修生ユニット’24 の新メンバーとグループ名を発表した。公演には、総勢19人のハロプロ研修生が参加。松原ユリヤ、小野田華凜、橋田歩果、村越彩菜、植村葉純、吉田姫杷、上村麗菜からなるハロプロ研修生ユニット’24の7人、2023 年3月に加入した河野空愛、牧野永愛、林仁愛の3人、そして、2024 年2月に加入した島川波菜、浅野優莉花、宮越千尋、西村乙輝、相馬優芽、大坪茉乃、吉田光里、杉原明紗、服部琉愛の9人は3月の定期公演での初パフォーマンスを経て、今回が初のフル参加となった。

グループ初の「研修生発表会」出演となったモーニング娘。’24は、ゲスト参加でステージを盛り上げ、憧れの先輩たちのパフォーマンスにハロプロ研修生も熱視線を送った。オープニングBGM を受けて、沸き立つ客席を前に19人のハロプロ研修生が華やかに登場。微笑みながらの「情熱スパークル」ではクラップで観客との一体感を高め、つばきファクトリーの「スキップ・スキップ・スキップ」を軽快に歌い上げた。まこと(シャ乱Q)の進行によるMCで、メンバーが笑顔であいさつ。直後、ハロプロ研修生ユニット’24の新メンバーとして島川、相馬の加入が発表されると客席から驚きの声が上がった。心境を問われた相馬は「初めて『メンバーになります』と言われたときにすごくビックリして、固まって何も言えなかったんですけど、今、先輩方と一緒にパフォーマンスするんだなと思うとすごく楽しみです」と伝え、島川は加入を知らされてから「ずっと夢みたいだなと思いながら毎日を過ごしていて、こうやってみなさんの前に立って、やっと実感が湧いてきています」と想いを明かした。さらなるサプライズとして、ハロプロ研修生ユニット’24のデビューに向けたグループ名「ロージークロニクル」も発表。合わせて、ステージのスクリーンにはロゴが投影され、まことが「『薔薇色の』そして『希望に満ちた』『幸せいっぱい』という意味を持つ『Rosy(ロージー)』と、できごとを年ごとに記した歴史書である『年代記』を意味する『Chronicle(クロニクル)』。いつまでも語り継がれるような、薔薇色の歴史をつむいでいってほしいという願いを込めて名付けられました」とグループ名の由来を解説した。そして、9人組グループ「ロージークロニクル」としてのステージ出演は、7月13日にスタートするハロー!プロジェクトメンバー総出演のコンサートツアー『Hello! Project 2024 Summer ALL OF US「ベガ」』、『Hello! Project 2024 Summer ALL OF US「アルタイル」』からと報告。観客は声援と拍手で、新グループの前途を祝した。その後も、ステージでは梅雨どきにちなむ「雨」をテーマに、歴代曲のパフォーマンスを展開し、会場を盛り上げ、最後には、モーニング娘。の「みかん」を出演メンバー総勢32人で盛大に歌い上げた。パフォーマンス中には、モーニング娘。’24、ハロプロ研修生のメンバーがペアを組んで目を合わせ、最後は全員で元気よく「ありがとうございました!」と感謝を伝えて終幕した。■セットリスト『Hello! Project 研修生発表会 2024 6月「リリー」』2024年6月9日 Zepp Namba(大阪)/ 6月16日 Zepp DiverCity(東京)1:情熱スパークル/ハロプロ研修生ユニット'24+ハロプロ研修生2:スキップ・スキップ・スキップ/ハロプロ研修生ユニット'24+ハロプロ研修生3:初恋の貴方へ/ 小野田・植村・吉田(姫)・宮越・相馬・大坪4:通学ベクトル/上村・河野・服部5:愛・愛・傘/松原・橋田・村越・林・島川・浅野・西村・吉田(光)・杉原6:悲しき雨降り/研修生ユニット’247:最KIYOU/モーニング娘。'248:HEAVY GATE/モーニング娘。'249:The 摩天楼ショー/モーニング娘。'2410:わがまま 気のまま 愛のジョーク/モーニング娘。'2411:妄想だけならフリーダム/相馬12:Wake-up Call〜目覚めるとき〜/吉田(光)13:プラトニック・プラネット/林14:Hello! 生まれた意味がきっとある/ハロプロ研修生ユニット'2415:未来ハジマリ/ハロプロ研修生ユニット'2416:Crying/モーニング娘。’24(小田・牧野・羽賀・横山) +ハロプロ研修生ユニット'24+ハロプロ研修生(河野・島川・浅野・宮越・西村・相馬)17:ハンコウキ!/モーニング娘。’24(山崎※「崎」=たつさき) + 林・大坪・吉田(光)・杉原・服部18:ニッポンノD・N・A!/ハロプロ研修生ユニット'24+ハロプロ研修生19:みかん/全員出演:ハロプロ研修生松原ユリヤ・小野田華凜・橋田歩果・村越彩菜・植村葉純・吉田姫杷・上村麗菜(ハロプロ研修生ユニット'24)河野空愛・牧野永愛・林仁愛・島川波菜・浅野優莉花・宮越千尋・西村乙輝・相馬優芽・大坪茉乃・吉田光里・杉原明紗・服部琉愛ゲスト:モーニング娘。'24MC:まこと(シャ乱Q)