アトレティの絶対的守護神がユーロ初勝利をもたらす/ヤン・オブラク(スロベニア代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■スロベニア代表出場回数:6大会ぶり2回目最高成績:GS敗退(2000)ユーロ2020結果:予選敗退

予選結果:グループH・2位監督:マティアジュ・ケク◆注目選手GKヤン・オブラク(アトレティコ・マドリー)1993年1月7日(31歳)人口わずか200万人の小国が生んだ偉大な守護神。スロベニアのレジェンドGKサミル・ハンダノビッチ氏の後を継いでゴールマウスを守るアトレティコ・マドリーの絶対的守護神は、自身初の国際大会における大舞台に挑む。堅守アトレティコの象徴として君臨するショットストッパーは今予選では8試合出場で8失点と流石の安定感を見せ付けた。下馬評では厳しいと見られるスロベニアが波乱を起こすにはアトレティコでも見せるようなビッグセーブを連発する必要があるが、チームの主将でもあるオブラクはスロベニアにユーロ初勝利の歓喜をもたらすことができるか。◆試合日程6月16日(日)《25:00》【C】スロベニア代表 vs デンマーク代表6月20日(木)《22:00》【C】スロベニア代表 vs セルビア代表6月25日(火)《28:00》【C】イングランド代表 vs スロベニア代表◆招集メンバーGK1.ヤン・オブラク(アトレティコ・マドリー/スペイン)12.ヴィド・ベレツ(APOEL/キプロス)16.イゴル・ヴェキッチ(ヴェイレ/デンマーク)DF2.ジャン・カルニチニク(ツェリエ)3.ユレ・バルコヴェツ(アランヤスポル/トルコ)4.ミハ・ブラジッチ(レフ・ポズナン/ポーランド)6.ジャカ・ビヨル(ウディネーゼ/イタリア)13.エリック・ヤンジャ(グールニク・ザブジェ/ポーランド)21.ヴァニャ・ドルクシッチ(ソチ/ロシア)23.ダビド・ブレカロ(オーランド・シティ/アメリカ)MF5.ジョン・ゴレンツ・スタンコビッチ(シュトゥルム・グラーツ/オーストリア)7.ベンヤミン・ヴェルビッチ(パナシナイコス/ギリシャ)8.サンディ・ロヴリッチ(ウディネーゼ/イタリア)10.ティミ・マックス・エルシュニク(オリンピア・リュブリャナ)14.ヤスミン・クルティッチ(FCズュートティロール/イタリア)15.トミ・ホルヴァト(シュトゥルム・グラーツ/オーストリア)22.アダム・グネズダ・セリン(パナシナイコス/ギリシャ)24.ニノ・ジュゲリ(ボデ/グリムト/ノルウェー)25.アドリアン・ゼリコヴィッチ(スパルタク・トルナヴァ/スロバキア)FW9.アンドラス・シュポラール(パナシナイコス/ギリシャ)11.ベンヤミン・シェシュコ(RBライプツィヒ/ドイツ)17.ヤン・ムラカル(ピサ/イタリア)18.ジャン・ヴィポトニク(ボルドー/フランス)19.ジャン・ツェラル(ルガーノ/スイス)26.ヨシプ・イリチッチ(マリボル)