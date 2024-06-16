16日、高知競馬場で行われた第52回高知優駿(3歳・重賞・ダ1900m・1着賞金1600万円)は、ハナを切ってレースを進め、直線で後続を大きく突き放した宮川実騎手騎乗の1番人気プリフロオールイン(牡3、高知・打越勇児厩舎)が、2番人気ワンウォリアー(牡3、高知・工藤真司厩舎)に7馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分05秒0(良)。

さらに2馬身差の3着に5番人気マジックセブン(牡3、高知・那俄性哲也厩舎)が入った。なお、3番人気アムクラージュ(牡3、浦和・藤原智行厩舎)は4着に終わった。

勝ったプリフロオールインは、父アニマルキングダム、母サンコロネット、その父スペシャルウィークという血統。デビュー戦こそ2着に敗れたものの、そこから8連勝。前走の黒潮皐月賞に続く2冠を達成した。

【勝ち馬プロフィール】

◆プリフロオールイン(牡3)

騎手:宮川実

厩舎:高知・打越勇児

父:アニマルキングダム

母:サンコロネット

母の父:スペシャルウィーク

馬主:グリーンファーム

生産者:笠松牧場

【全着順】

1着 プリフロオールイン 1人気

2着 ワンウォリアー 2人気

3着 マジックセブン 5人気

4着 アムクラージュ 3人気

5着 サノノスピード 4人気

6着 ミシロウェイ 7人気

7着 アグロドルチェ 10人気

8着 パンセ 6人気

9着 エーステンペスト 12人気

10着 ジョウショーライン 11人気

11着 イッセーノーデ 9人気

12着 ホーリーバローズ 8人気