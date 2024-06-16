[6.16 J1第18節](味スタ)

※18:00開始

主審:山本雄大

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 2 中村帆高

DF 3 森重真人

DF 5 長友佑都

DF 44 エンリケ・トレヴィザン

MF 8 高宇洋

MF 37 小泉慶

MF 39 仲川輝人

FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ

FW 33 俵積田晃太

FW 38 安斎颯馬

控え

GK 1 児玉剛

DF 30 岡哲平

DF 43 徳元悠平

MF 7 松木玖生

MF 40 原川力

MF 70 ジャジャ・シルバ

MF 71 荒木遼太郎

監督

ピーター・クラモフスキー

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 4 松原后

DF 15 鈴木海音

DF 36 リカルド・グラッサ

DF 50 植村洋斗

MF 7 上原力也

MF 10 山田大記

MF 14 松本昌也

MF 16 レオ・ゴメス

MF 37 平川怜

FW 99 マテウス・ペイショット

控え

GK 20 坪井湧也

DF 3 森岡陸

DF 26 西久保駿介

MF 19 ブルーノ・ジョゼ

MF 25 中村駿

MF 40 金子翔太

FW 11 ジャーメイン良

監督

横内昭展