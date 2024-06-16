FC東京vs磐田 スタメン発表
[6.16 J1第18節](味スタ)
※18:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 2 中村帆高
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
MF 39 仲川輝人
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
FW 33 俵積田晃太
FW 38 安斎颯馬
控え
GK 1 児玉剛
DF 30 岡哲平
DF 43 徳元悠平
MF 7 松木玖生
MF 40 原川力
MF 70 ジャジャ・シルバ
MF 71 荒木遼太郎
監督
ピーター・クラモフスキー
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 4 松原后
DF 15 鈴木海音
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 10 山田大記
MF 14 松本昌也
MF 16 レオ・ゴメス
MF 37 平川怜
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 20 坪井湧也
DF 3 森岡陸
DF 26 西久保駿介
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 25 中村駿
MF 40 金子翔太
FW 11 ジャーメイン良
監督
横内昭展
※18:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 2 中村帆高
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
MF 39 仲川輝人
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
FW 33 俵積田晃太
FW 38 安斎颯馬
控え
GK 1 児玉剛
DF 30 岡哲平
DF 43 徳元悠平
MF 7 松木玖生
MF 70 ジャジャ・シルバ
MF 71 荒木遼太郎
監督
ピーター・クラモフスキー
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 4 松原后
DF 15 鈴木海音
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 10 山田大記
MF 14 松本昌也
MF 16 レオ・ゴメス
MF 37 平川怜
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 20 坪井湧也
DF 3 森岡陸
DF 26 西久保駿介
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 25 中村駿
MF 40 金子翔太
FW 11 ジャーメイン良
監督
横内昭展