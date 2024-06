セリエAでより洗練された万能型MF、離脱者続出オランイェの中盤救えるか/タイアニ・ラインデルス(オランダ代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■オランダ代表出場回数:2大会連続11回目最高成績:優勝(1988)ユーロ2020結果:ベスト16

予選結果:グループB・2位監督:ロナルド・クーマン◆注目選手MFタイアニ・ラインデルス(ミラン)1998年7月29日(25歳)離脱者続出の中盤で躍動なるか。優勝候補数チームの下に位置する第2グループに属するオランイェでは、世界最高峰のDFであるファン・ダイク、通算45ゴールを挙げるエースのデパイら重鎮がキープレーヤーとなることに間違いない。また、ブンデスリーガで躍動したマートセン、フリンポン、シャビ・シモンズらサイドプレーヤーの活躍にも期待したいところだ。ただ、今大会のカギを握る存在はフレンキー・デ・ヨング、トゥン・コープマイネルス、マールテン・デ・ローンら主軸の相次ぐ離脱で手薄となった中盤の軸を担う25歳となるはずだ。近年多くの逸材を輩出する国内の強豪AZで台頭し、昨夏ミランへのステップアップを遂げたインドネシアにルーツを持つMF。AZ時代には中盤の前目の位置で攻撃センス、推進力を遺憾なく発揮するダイナミズムを最大の売りとしてきたが、ロッソネリではより深い位置でビルドアップ、前線と中盤を繋ぐリンクマンとしての新境地を開いた。ボックス・トゥ・ボックスのスタイルはそのままに、よりシンプル且つ効果的なプレー判断が光る洗練された万能型MFに進化した印象だ。[4-3-3]をメインに[3-4-2-1]のオプション採用も想定される中、クーマン監督が選んだ中盤は深めの位置でプレーするスハウテンを除き、ボックス・トゥ・ボックスタイプの選手が多く、ラインデルスには自身の特長を活かしながらオーガナイザー、バランサーという側面をより強調したプレーが求められることになる。◆試合日程6月16日(日)《22:00》【D】ポーランド代表 vs オランダ代表6月21日(金)《28:00》【D】オランダ代表 vs フランス代表6月25日(火)《25:00》【D】オランダ代表 vs オーストリア代表◆招集メンバーGK1.バルト・フェルブルッヘン(ブライトン&ホーヴ・アルビオン/イングランド)13.ユスティン・バイロウ(フェイエノールト)23.マルク・フレッケン(ブレントフォード/イングランド)DF2.ルシャレル・ヘールトライダ(フェイエノールト)3.マタイス・デ・リフト(バイエルン/ドイツ)4.ヴィルヒル・ファン・ダイク(リバプール/イングランド)5.ナタン・アケ(マンチェスター・シティ/イングランド)6.ステファン・デ・フライ(インテル/イタリア)12.ジェレミー・フリンポン(レバークーゼン/ドイツ)15.ミッキー・ファン・デ・フェン(トッテナム/イングランド)17.デイリー・ブリント(ジローナ/スペイン)20.イアン・マートセン(ドルトムント/ドイツ)22.デンゼル・ダンフリース(インテル/イタリア)MF7.シャビ・シモンズ(RBライプツィヒ/ドイツ)8.ジョルジニオ・ワイナルドゥム(アル・イテファク/サウジアラビア)14.タイアニ・ラインデルス(ミラン/イタリア)16.ジョエイ・フェールマン(PSV)24.イェルディ・スハウテン(PSV)26.ライアン・グラフェンベルフ(リバプール/イングランド)FW9.ワウト・ヴェグホルスト(ホッフェンハイム/ドイツ)10.メンフィス・デパイ(アトレティコ・マドリー/スペイン)11.コーディ・ガクポ(リバプール/イングランド)18.ドニエル・マレン(ドルトムント/ドイツ)19.ブライアン・ブロビー(アヤックス)21.ジョシュア・ザークツィ(ボローニャ/イタリア)25.ステーフェン・ベルフワイン(アヤックス)