¡Ö¹ÈÇò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹»ö·ï¡×¤ÇNHK¤Ë´³¤µ¤ì¡ÄDJ OZMA¤¬µÞÅ¾Ä¾²¼¤Î°úÂàÀë¸À¡¿ÁÔÀä¡Ö·ÝÇ½¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë²ñ¸«¡×Èë»Ë
¡¡¼«¾Î2000Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¡¢2004Ç¯¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2006Ç¯¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¡Ö¥¢¥²¡é¥¢¥²¡éEVERY¡ùµ³»Î¡×¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆ±Ç¯Ëö¤ÎNHK¹ÈÇò¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿DJ OZMA¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢²¿¤âÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¡¼¥Ä¤Î½÷À¥À¥ó¥µ¡¼¤é¤Ë¤è¤ë¡ÖÃ¦¤®¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤ËÂÐ¤·¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤«¤é¹³µÄ¤¬»¦Åþ¡£ÈÖÁÈÅÓÃæ¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤Î»°ÂðÌ±É×¥¢¥Ê¤¬¡ÖÍç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼áÌÀ¤¹¤ëÁû¤®¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡ÁûÆ°¸å¡¢NHKÂ¦¤«¤éÈÖÁÈ½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¥Ñ¥¿¥ê¤ÈÅÓÀä¤¨¤ë¡£Íâ2007Ç¯¤Î¹ÈÇò½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢Áª¹ÍÈ¯É½Á°¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ç¡Ö½Ð¾ì¼ÂàÀë¸À¡×¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢¤à¤í¤ó½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÈà¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊDJ OZMA¤¬ÆÍÇ¡¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2008Ç¯11·î27Æü¤À¤Ã¤¿¡£OZMA¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö2006Ç¯¤Î¹ÈÇò¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê²¼¹ßÀþ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢ËÜÆü¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¡£¤³¤ì¤¬¸Â³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¾¯¤·Á°¤Î£¹·î¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤È¤Î¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÌðÅçÈþÍÆ¼¼¡×¤Î¤ªÈäÏªÌÜµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢
¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¹ÈÇòÉüµ¢¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à£·Æü´Ö¸ø±é¡£º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÏÍ¤Ó¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¡×
¡¡¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎµÞÅ¾Ä¾²¼¤Î°úÂàÈ¯É½¤ËÊóÆ»¿Ø¤Ï¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¹ÈÇò¡×½Ð±é¤ÏÄü¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢
¡ÖºÇ¶á¡¢ÈóÄÌÃÎ¤ÇNHK¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Perfume¤ä¥¸¥§¥í¤ÏÍèÇ¯¤â´èÄ¥¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤Ïº£Ç¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ï½Ä¼Ò²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤ÏÆÀ°Õ¤Î¤â¤Î¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤¤ì¤¤¤ÊÅÚ²¼ºÂ¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¾éÃÌ¤È¤âËÜµ¤¤È¤â¼è¤ì¤ë¡Ö¹ÈÇò½Ð±éÍ×ÀÁ¡×¤Ç¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È·ëÀ®¤«¤é¤ï¤º¤«¿ô¥«·î¤Ç¤Î°úÂàÈ¯É½¤Ë¡¢·ÝÇ½µ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ë±½¡×¤¬Óñ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö£¶·î¤Ë°ìÉô½µ´©»ï¤¬¡¢Èà¤Î°¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë½÷À¤Î¹ðÇòµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊóÆ»Ä¾¸å¡¢ËÜ¿Í¤Ï¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ò¤À¤Ã¤Æ¡¢°©¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡¡¤Ä¡¼¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉàDJ OZMA¤Î°¦¿Íá¤Ã¤Æ¡ÄÀµÄ¾ÈùÌ¯¤¸¤ã¤Í¡¼¡©¡Ó¤È¡¢½÷À¤È¤ÏÌÌ¼±¤¹¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÁ´ÌÌÈÝÄê¡£¤½¤Î¸å¡¢²øÊ¸½ñÁûÆ°¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ç¤µ¤¨¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤ÏÉÒ´¶¤ÊNHK¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÆÃ¤Ë¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬°úÂà¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¿¿Áê¤Î¤Û¤É¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖDJ OZMA¡×¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÎÇÐÍ¥¤Ë½±Ì¾¤µ¤»¡¢°úÂà¸å¤ÏÂ¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤ÉÎ¢Êý¤Ë²ó¤ë¡¢¤È¡£¤½¤·¤Æ¡ÖDJ OZMA¤Ï±Ê±ó¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¡¢ÃÅ¾å¤«¤é¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤ÆOZMA¤òÆÍÁ³¤Î°úÂà¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê»³ÀîÆØ»Ê¡Ë
1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡Ö½÷À¼«¿È¡×µ¼Ô¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡Ö½µ´©½÷À¡×¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×µ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£·ÝÇ½¡¢»ö·ï¡¢¹Ä¼¼Åù¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç8000°Ê¾å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼èºà¤·¤¿¡£¡ÖÅìÊý¿Àµ¯¤ÎÎÞ¡×¡Ö¥æ¥Î¤ÎÎ®µ·¡×¡Ê¶¦¤Ë¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ö¹¬¤»¤Î¤¤º¤Ê¡×¡Ê¥ê¡¼¥Ö¥ë½ÐÈÇ¡Ë¤Û¤«¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¡£