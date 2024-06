トルコの地で評価高める中、代表で本領発揮求められる多才なレフティー/セバスティアン・シマンスキ(ポーランド代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■ポーランド代表出場回数:4大会連続5回目最高成績:ベスト8(2016)ユーロ2020結果:グループリーグ敗退

予選結果:グループE・3位監督:ミハウ・プロビエシュ◆注目選手MFセバスティアン・シマンスキ(フェネルバフチェ)1999年5月10日(25歳)代表で本領発揮求められる多才なレフティー。プロビエシュ新体制移行後は直近の5連勝を含め8戦無敗と好調を維持して今大会に臨むビアウォ・チェルヴォーニ。だが、大会直前にアルカディウシュ・ミリクの戦線離脱に絶対的エースのレヴァンドフスキ、シフィデルスキと前線の主力が揃って負傷。大きな不安を抱えて今大会に臨む形なった。ピョンテク、ブクサと代表での経験・実績のあるストライカーは控えるが、少なくともエースが不在となる初戦に向けてプロビエシュ監督は[3-5-2]から[3-4-2-1]への変更を含め異なるアプローチを採用する可能性もある。そういった中で活躍が期待されるのが、S・シマンスキだ。レギア・ワルシャワの下部組織育ちでディナモ・モスクワ、フェイエノールトで活躍したクリエイティブな攻撃的MF、は昨年夏にフェネルバフチェへ完全移籍。加入1年目となった今季は公式戦55試合に出場し、13ゴール19アシストと圧巻の数字を記録。プレミアリーグやセリエAの強豪が熱視線を注ぐ存在となっている。ただ、34キャップを刻む代表では中盤の準主力にとどまっており、窮地のチームを救うため、個人の価値を高める上でも今大会での本領発揮を期待したい。インサイドハーフやシャドーのポジションでジエリンスキと共に攻撃の起点を担いながら、レンジを問わない高精度の左足シュートで決定的な仕事を果たしたいところだ。◆試合日程6月16日(日)《22:00》【D】ポーランド代表 vs オランダ代表6月21日(金)《25:00》【D】ポーランド代表 vs オーストリア代表6月25日(火)《25:00》【D】フランス代表 vs ポーランド代表◆招集メンバーGK1.ヴォイチェフ・シュチェスニー(ユベントス/イタリア)12.ウカシュ・スコルプスキ(ボローニャ/イタリア)22.マルシン・ブルカ(ニース/フランス)DF2.バルトシュ・サラモン(レフ・ポズナン)3.パヴェウ・ダビドビチ(エラス・ヴェローナ/イタリア)4.セバスティアン・ウォルキエビチ(エンポリ/イタリア)5.ヤン・ベドナレク(サウサンプトン/イングランド)14.ヤクブ・キヴィオル(アーセナル/イングランド)15.ティモテウシュ・プハチ(カイザースラウテルン/ドイツ)18.バルトシュ・ベレシンスキ(エンポリ/イタリア)MF6.ヤクブ・ピオトロウスキ(ルドゴレツ/ブルガリア)8.ヤクブ・モデル(ブライトン&ホーヴ・アルビオン/イングランド)10.ピオトル・ジエリンスキ(ナポリ/イタリア)11.カミル・グロシツキ(ポゴニ・シュチェチン)13.タラス・ロマンチュク(ヤギエロニア・ビャウィストク)17.ダミアン・シマンスキ(AEKアテネ/ギリシャ)19.プジェミスワフ・フランコフスキ(RCランス/フランス)20.セバスティアン・シマンスキ(フェネルバフチェ/トルコ)21.ニコラ・ザレフスキ(ローマ/イタリア)24.バルトシュ・スリシュ(アトランタ・ユナイテッド/アメリカ)25.ミハウ・スクラシ(クラブ・ブルージュ/ベルギー)26.カツペル・ウルバンスキ(ボローニャ/イタリア)FW7.カロル・シフィデルスキ(エラス・ヴェローナ/イタリア)9.ロベルト・レヴァンドフスキ(バルセロナ/スペイン)16.アダム・ブクサ(アンタルヤスポル/トルコ)23.クシシュトフ・ピョンテク(イスタンブール・バシャクシェヒル/トルコ)