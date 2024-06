また、新グループのグループ名が決定したこともあわせて報告。新グループ名は「ロージー クロニクル 」とし、その由来を「『薔薇色の』そして『希望に満ちた』『幸せいっぱいの』という意味を持つ“Rosy”(ロージー)と、出来事を年ごとに記した歴史書である『年代記』を意味する“Chronicle”( クロニクル )。いつまでも語り継がれるような、薔薇色の歴史を紡いでいってほしいという願いを込めて名付けられました」と説明した。また、7月13日から始まる夏の ハロー!プロジェクト ・コンサートツアー『Hello! Project 2024 Summer ALL OF US 「ベガ」』『Hello! Project 2024 Summer ALL OF US 「アルタイル」』から、9名の新グループ「ロージー クロニクル 」として参加することも発表し、「引き続き応援をよろしくお願いいたします」と結んだ。