BOYNEXTDOOR「Weverse Con Festival」でより成長した姿を披露！パク・ジニョンとのコラボステージも

BOYNEXTDOORが音楽フェスティバルを縦横無尽に駆け巡り、夏を熱く飾った。彼らは15日、仁川(インチョン)インスパイア・エンターテインメント・リゾートで開かれた「2024 Weverse Con Festival」(以下、「Weverse Con」)に参加した。昨年に続いて「Weverse Con」のステージに立った彼らは、野外と室内の公演会場すべてでパフォーマンスを披露した。

各公演会場の特色に合わせてアレンジした曲で、セットリストを作る繊細さが印象的だった。また、室内の公演会場では、パク・ジニョン(J.Y. Park)とサプライズコラボまで行い、観客に様々な見どころを届けた。BOYNEXTDOORはディスカバリーパークで行われた野外公演で、バンドの演奏に合わせてステージを飾った。彼らは最初の曲としてデビュー曲「One and Only」を歌い、「Weverse Con」の始まりを軽快に知らせ、「So let's go see the stars」など、4曲のステージを披露した。青い芝生を埋め尽くした観客は、音楽に合わせて体を揺らし、BOYNEXTDOORの名前を連呼、昼間のフェスティバルをのんびりと楽しんだ。野外公演を終えた後、メンバーはMCのジェジェとのトークタイムを設け、観客とコミュニケーションした。インスパイア・アリーナで行われた室内公演では、BOYNEXTDOORのしっかりとした実力が輝いた。迫力のある歓声の中、公演をスタートさせたメンバーは、「Earth, Wind & Fire」「So let's go see the stars」「OUR」「Serenade」を順に披露した。バンドアレンジで自由な雰囲気を生かした野外公演とは異なり、しっかりと作られたパフォーマンスで“信頼して見ることのできるBOYNEXTDOOR”らしいエネルギーを発散した。パク・ジニョンとのコラボステージもたくさんの見どころを残した。白いスーツを着たメンバーは、パク・ジニョンとステージに上がり、彼のヒット曲「You're the one」を披露した。洗練された原曲に楽しいパフォーマンス、メンバーのお茶目な表情が加わり、一本のミュージカルのようなステージに仕上がった。彼らはステージに上がった他のアーティストと一緒に「僕から離れないで」を熱唱し、特別ステージを美しく飾った。BOYNEXTDOORは「観客の皆さんに僕たちのステージをお見せすることができて光栄だ。多くの方々から熱い熱気を送っていただき、フェスティバルの幸せでポジティブな雰囲気を楽しめた。BOYNEXTDOORを初めて見る方々に、僕たちの顔を覚えてもらうという覚悟でステージに挑んだ。楽しんでくださったことを願う」と覇気あふれる感想を伝えた。「Weverse Con」を終えたBOYNEXTDOORは、アジア各地で開かれる音楽フェスティバルに参加する。彼らは7月19日、マカオギャラクシー・アリーナで開催される「2024 TMEA 5th Tencent Music Entertainment Awards」で単独ステージを披露する。続いて8月18日、ZOZOマリンスタジアムと幕張メッセで開かれる日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024 TOKYO」に出演する。