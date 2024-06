◆TOMORROW X TOGETHER「Weverse Con」でトリ飾る

【モデルプレス=2024/06/16】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー/TXT)が15日、韓国の仁川永宗島(インチョン・ヨンジョンド)のインスパイアエンターテインメントリゾートにて開催された「2024 Weverse Con Festival(以下、Weverse Con Festival)」に出演した。インスパイアアリーナで行われた「Weverse Con」でトリを務め、まずは4月にリリースされた6th Mini Album「minisode 3: TOMORROW」から「I'll See You There Tomorrow」を披露。ファン以外にも広く知られた「5時53分の空で見つけた君と僕」で一気に観客の心を掴むと、「Magic」ではステージの左右を合わせた3方向を正面にしたダンスで、どの席にいるファンも楽しめる演出に。「New Rules」では観客たちに立つように呼びかけ、会場全体が体やペンライトを揺らしていた。

◆TOMORROW X TOGETHER、多彩な楽曲で魅了

◆TOMORROW X TOGETHER「Weverse Park」でも青空の下パフォーマンス

◆「Weverse Con Festival」

タオルを使った振り付けが特徴的な「Thursday’s Child Has Far to Go」に加え「Miracle」ではコールアンドレスポンスも取り入れるなど、インスパイアアリーナはますます一つにまとまり、大きな盛り上がりを見せた。「Sugar Rush Ride」では雰囲気がガラリと変わり、色気たっぷりのパフォーマンスで会場は釘付け。MCを挟んだ後の「Blue Spring」では観客たちのスマートフォンのライトで会場全体がキラキラと輝き、幻想的なムードに包まれた。スタンドマイクに変え「Skipping Stones」では雨の映像をバックに切なげな表情でしっとり歌い上げた5人。土砂降りから一変、炎が燃え盛る映像に切り替わると「Good Boy Gone Bad」「Growing Pain」と迫力のあるキレ抜群のダンスをワイルドに披露。最後は「minisode 3: TOMORROW」のタイトル曲「Deja Vu」で同イベント1日目の幕を閉じた。「2023 Weverse Con Festival」に続き、2年連続でトリを務めたTXT。ファンのみならず会場全体の視線を奪うステージ構成と演出で、“ステージのプロ”ぶりを見せつけた。なおTXTは昼から行われた屋外の「Weverse Park」ステージにも登壇し、「Deja Vu(Anemoia Remix)」「The Killa (I Belong to You)+Quarter Life」「Miracle」「Magic」「LO$ER=LOVER(※Vはハートマーク)」とたっぷり披露。多ジャンルの楽曲とステージの端から端まで使ったパフォーマンスで来場者を楽しませた。「Weverse Con Festival」は、音楽のジャンル、世代を超えた音楽の統合と新しいファン体験の場となることを目指し、HYBEが開催するファンのための音楽フェスティバル。従来のコンサートの概念を超え、グローバルスーパーファンプラットフォームであるWeverse(ウィバース)によるオン・オフライン体験はもちろん、多彩な付帯施設を含む屋内公演と屋外フェスティバルを網羅する新しい概念の公演となっている。15日にはTXTのほか、屋内の「Weverse Con」(18時〜)には、ILLIT(アイリット)、THE NEW SIX(ザニューシックス)、BOYNEXTDOOR(ボーイネクストドア)、&TEAM(エンティーム)、YOASOBI、J.Y. Park、LE SSERAFIM(ルセラフィム)、屋外の「Weverse Park」(ひる〜夕方)にBOYNEXTDOOR、&TEAM、イ・ソンギョン、10CM(シプセンチ)、キム・ジュンス(XIA)らが出演。多彩なパフォーマンスで会場を熱狂の渦に包んだ。なおフェスティバルの雰囲気を盛り上げるトレンド感溢れる飲食ブース、Weverse Parkの新しい技術を体験できるWeverseブースなどもWeverse Park周辺に設けられ、来場者はフェスティバルの雰囲気をより豊かに楽しんだ。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】