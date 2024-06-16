¡Ú£Æ£±¡Ûµî½¢ÃíÌÜ¤ÎàÅ·ºÍ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼á¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤¬Áí³Û£±£¶£´²¯±ß¤Ç·ÀÌóÄù·ë¤È±ÑÀìÌç»ïÊóÆ»
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤«¤é¤ÎÂàÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿àÅ·ºÍ¥Þ¥·¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼á¤Î¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤¬¡¢Áí³Û£¸£²£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£±£¶£´²¯±ß¡Ë¤Îµð³Û·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È±Ñ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç»ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹£Æ£±¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¾ï¾¡·³ÃÄ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯¤ÎÂè£±»ÍÈ¾´ü¤ÇÀµ¼°¤ËÂàÃÄ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤±¤ì¤ÐÍèµ¨¤«¤éÂ¾¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¢¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ÆÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÆ±»ï¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö£¸£²£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¤È¤¤¤¦µð³Û¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡×¤ÈÄ¶ÇË³Ê·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±»ï¤Ï¡Ö¥¨¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤Î·ÀÌóÄù·ë¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç£´£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£¸²¯±ß¡Ë¤Î¼ê¿ôÎÁ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£¤«¤Ä¤Æ£Æ£±¥Á¡¼¥à¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¸½ºß¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ç¡¼¥À¥ó»á¤Ë¤âµð³Û¤ÎÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¤¬ÅÏ¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤Îµî½¢ÌäÂê¤Ï·èÃå¤·¤¿¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤Î°ÜÀÒÀè¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯É½¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£