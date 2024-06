【モデルプレス=2024/06/16】HYBE傘下レーベル・KOZ ENTERTAINMENT所属の6人組グループ・BOYNEXTDOOR(ボーイネクストドア)が15日、韓国の仁川永宗島(インチョン・ヨンジョンド)のインスパイアエンターテインメントリゾートにて開催された「2024 Weverse Con Festival(以下、Weverse Con Festival)」に出演した。

◆BOYNEXTDOOR「Weverse Park」トップバッター

◆BOYNEXTDOOR、昼とのギャップ魅せる

◆「Weverse Con Festival」

昼から行われた屋外の「Weverse Park」ステージにてトップバッターを務めたBOYNEXTDOOR。「One and Only」からスタートし、「So let’s go see the stars」「Earth, Wind & Fire」「Serenade」と続々と歌唱。会場のボルテージを高め、圧倒的なパフォーマンス力で観客の視線を釘付けにした。屋内の「Weverse Con」では、昼には爽やかに歌唱した「Earth, Wind & Fire」を豪快にパフォーマンス。青空の下歌っていた「So let’s go see the stars」を今度は星が流れる背景をバックに歌い上げ、メンバー同士がハグをしたりお姫様抱っこを試みたりと、メンバー同士の仲睦まじい姿で観客を癒やした。客席の階ごとにコールアンドレスポンスをしたほか、会場の名称“パラダイスステージ”にちなみ「パラダイス」の5文字であいうえお作文をするなどMCでも盛り上げた彼等は、最新アルバム「HOW?」から「our」をパフォーマンス。最後は「Serenade」でステージの端まで歩いたり、縁に腰掛けたりと観客へ接近しファンサービスを行った。「Weverse Con Festival」は、音楽のジャンル、世代を超えた音楽の統合と新しいファン体験の場となることを目指し、HYBEが開催するファンのための音楽フェスティバル。従来のコンサートの概念を超え、グローバルスーパーファンプラットフォームであるWeverse(ウィバース)によるオン・オフライン体験はもちろん、多彩な付帯施設を含む屋内公演と屋外フェスティバルを網羅する新しい概念の公演となっている。15日にはBOYNEXTDOORのほか、屋内の「Weverse Con」(18時〜)にはILLIT(アイリット)、THE NEW SIX(ザニューシックス)、&TEAM(エンティーム)、YOASOBI、J.Y. Park、LE SSERAFIM(ルセラフィム)、TOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー/TXT)、屋外の「Weverse Park」(ひる〜夕方)に&TEAM、TOMORROW X TOGETHER、イ・ソンギョン、10CM(シプセンチ)、キム・ジュンス(XIA)らが出演。多彩なパフォーマンスで会場を熱狂の渦に包んだ。なおフェスティバルの雰囲気を盛り上げるトレンド感溢れる飲食ブース、Weverse Parkの新しい技術を体験できるWeverseブースなどもWeverse Park周辺に設けられ、来場者はフェスティバルの雰囲気をより豊かに楽しんだ。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】