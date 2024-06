CNBLUE、ロックバンドUVERworldと日本で対バンライブ！豪華記念ショットも公開

CNBLUEが、日本を代表するロックバンドUVERworldとの対バンライブを行った。彼らは6月15日、ぴあアリーナMMにて「UVERworld & CNBLUE SUMMER LIVE IN JAPAN and KOREA 〜UNLIMITED CHALLENGE〜」を開催した。公演後、CNBLUEは日本公式X(旧Twitter)を通じて「『UVERworld & CNBLUE SUMMER LIVE IN JAPAN and KOREA 〜UNLIMITED CHALLENGE〜』日本公演終了! UVERworldとファンの皆さん、そしてBOICE(CNBLUEのファン)の皆さん! 初の対バン、すごく素敵な経験となりました」というコメントとともに、記念ショットを公開。また、各メンバーの公式Instagramでも記念ショットやツーショットが公開され、ファンを喜ばせている。今回の対バンライブは、7月27日に韓国・KOREA UNIVERSITY TIGER DOMEでも開催される。UVERworldにとっては初の韓国公演開催、CNBLUEにとっては初の対バン形式で行われるライブであり、韓国公演にも期待が高まっている。