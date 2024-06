◆さくら&おさき、浴衣姿でトップバッター開幕

【モデルプレス=2024/06/16】16日、大阪・リバープレイスとなんばHatchにて「KANSAI COLLECTION」(以下、関コレ)プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY」が開催された。トップバッターを「Popteen」モデルとしても活動しているさくら、クリエイターのおさきが開幕を飾った。猫のお面から可愛らしく顔をのぞかせたさくらとおさき。浴衣に身を包み、2人で頬にハートポーズを添えた「ルダハート」を決めて、イベントの開幕を飾った。

◆「GAKUSEI RUNWAY」開催規模拡大

◆「GAKUSEI RUNWAY」開催概要

関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。今回は開催規模を拡大し、予選をリバープレイスで行い、約600人のなかから会場投票で選ばれ予選を勝ち抜いた300人がなんばHatchにて行われるステージへ進むことができる。MCは前回に引き続き大倉士門。おさき、さくらのほか、あみか(フォーエイト48)、ABEMA「今日、好きになりました。」の歴代メンバー・岡田蓮、中島結音、寺島季咲、野咲美優、古澤里紗、横田未来、EBiDAN AUDITIONを経て結成された6人組のメインボーカル&ダンスグループ・Lienelらが、ファッションショーやライブパフォーマンスでイベントを彩る。(modelpress編集部)開催名称:GAKUSEI RUNWAY produce by KANSAI COLLECTION開催日程:2024年6月16日(日)開催場所:リバープレイス:開演 12:30 終演 15:30なんばHatch:開場 16:30 開演 17:00 終演 21:00※大雨・荒天の場合なんばHatchにて開催 開演 14:30 終演 20:45MC:大倉士門SPECIAL GUEST:あみか(フォーエイト48)、岡⽥蓮、おさき、かとゆり、さくら、翔、じゅんな・ゆうな、せきぐちりさ、ちせ、寺島季咲、中島結⾳、永野好⾳、野咲美優、はねまりチャンネル、Hinata、ひまひま、HIMAWARIちゃんねる、PKA、古澤⾥紗、⽔瀬紗彩耶、みゆう、Mumei、緩苺、横⽥未来、ろこまこあこ and moreGUEST: あいなん、あやな、今井暖⼤、うざみ、宇塚千夏(友達がかわちぃ)、⼤⻄陽⽻、KYOKA、⼯藤瑠蒔愛、このは、⼩浜菜摘(友達がかわちぃ)、コーラのこだわり はな、しとうもも、しょうやん男三兄弟、世古⼄⽻、⾼橋かの、渚沢莉仔(友達がかわちぃ)、新居歩美、林姫奈妙、ひかる、澪川舞⾹、みみりん、百⽥汐⾥、momoho、⼭⽥寿々、優⾳、吉⽥⽻花、りりか、るーるる、れねぴ and moreARTIST:AVAM、めるぷち、Lienel and more【Not Sponsored 記事】