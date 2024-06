櫻坂46が、9thシングル『自業自得』のBACKSメンバーによる『9th Single BACKS LIVE!!』を、8月23日~25日に幕張イベントホールで開催する。

本情報は、6月15日に行われた『4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム』にてサプライズで発表されたもの。あわせて、9thシングル収録のBACKSメンバーによる新曲「愛し合いなさい」のセンターを、三期生の石森璃花が務めることが発表され、MVが6月19日22時に公開される。

石森は「櫻坂46の“BACKS”はどんどん進化していて、櫻坂46をもっと強くするための力だと思うので、9枚目シングル、そして櫻坂46を盛り上げることができるように頑張ります」と意気込みを語った。なお、同楽曲のMV公開に先駆けて、6月19日0時より音源のストリーミング&ダウンロードの先行配信がスタートする。

