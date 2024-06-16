1番人気プリティディーヴァが勝利(撮影：下野雄規)

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　16日、東京競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1400m・12頭)は、2番手追走から直線の追い比べを制したC.ルメール騎手騎乗の1番人気プリティディーヴァ(牝2、美浦・田中博康厩舎)が、好位追走からゴール前並びかけた2番人気ダノンブランニュー(牡2、栗東・福永祐一厩舎)にクビ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分22秒1(良)。

　さらに1/2馬身差の3着に6番人気アンジュオスリール(牝2、美浦・和田正一郎厩舎)が入った。なお、3番人気ニシノリンダ(牝2、美浦・青木孝文厩舎)は7着に終わった。

　勝ったプリティディーヴァは、父Kingman、母Assurance、その父Teofiloという血統の愛国産馬。

【勝ち馬プロフィール】
◆プリティディーヴァ(牝2)
騎手:C.ルメール
厩舎:美浦・田中博康
父:Kingman
母:Assurance
母の父:Teofilo
馬主:吉田和美
生産者:Assurance Syndicate

【全着順】
1着　プリティディーヴァ　1人気
2着　ダノンブランニュー　2人気
3着　アンジュオスリール　6人気
4着　ツインピークス　4人気
5着　クニノハッピー　8人気
6着　バム　10人気
7着　ニシノリンダ　3人気
8着　ベルスバラード　9人気
9着　メロンパンマニア　5人気
10着　ブライトビギニング　7人気
11着　ケイツーギルダー　11人気
12着　フロムザワールド　12人気