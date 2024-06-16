16日、東京競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1400m・12頭)は、2番手追走から直線の追い比べを制したC.ルメール騎手騎乗の1番人気プリティディーヴァ(牝2、美浦・田中博康厩舎)が、好位追走からゴール前並びかけた2番人気ダノンブランニュー(牡2、栗東・福永祐一厩舎)にクビ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分22秒1(良)。

さらに1/2馬身差の3着に6番人気アンジュオスリール(牝2、美浦・和田正一郎厩舎)が入った。なお、3番人気ニシノリンダ(牝2、美浦・青木孝文厩舎)は7着に終わった。

勝ったプリティディーヴァは、父Kingman、母Assurance、その父Teofiloという血統の愛国産馬。

【勝ち馬プロフィール】

◆プリティディーヴァ(牝2)

騎手:C.ルメール

厩舎:美浦・田中博康

父:Kingman

母:Assurance

母の父:Teofilo

馬主:吉田和美

生産者:Assurance Syndicate

【全着順】

1着 プリティディーヴァ 1人気

2着 ダノンブランニュー 2人気

3着 アンジュオスリール 6人気

4着 ツインピークス 4人気

5着 クニノハッピー 8人気

6着 バム 10人気

7着 ニシノリンダ 3人気

8着 ベルスバラード 9人気

9着 メロンパンマニア 5人気

10着 ブライトビギニング 7人気

11着 ケイツーギルダー 11人気

12着 フロムザワールド 12人気