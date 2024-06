藤井 風が6月14日に27歳の誕生日を迎えた。藤井は翌日の15日、自身のInstagramに花束を持った写真とファンへのメッセージを綴っている。

藤井は「27. I have no presents for you sadly this year but a little, fun new japanese song is on the way. hopefully soon. love you always. from where it is still June 14(27歳。今年は悲しいことにあなたたちへのプレゼントはありませんが、ちょっと楽しい日本の新曲が近いうちに届けられそうです。いつも愛しているよ。まだ6月14日のあるところから)」と綴っており、近々新曲がリリースされることを示唆している。

「まだ6月14日のあるところ」という言葉からは、日付変更線をまたいだ日本ではない国ということだろう。藤井は花束とバースデーバルーンを両手に持ち穏やかな表情を浮かべた写真と26年前の1998年に誕生日を迎えた際の幼き姿がアップされており、バースデーケーキには1本のロウソクが立っている。

藤井はアメリカツアー『Fujii Kaze and the piano U.S. Tour』を6月3日にニューヨークで終えた。8月24、25日には日産スタジアムにてライブを控えている。

(文=リアルサウンド編集部)