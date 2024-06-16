16日、函館競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1200m・7頭)は、ハナを切って直線で後続を突き放した永野猛蔵騎手騎乗の1番人気ニシノラヴァンダ(牝2、美浦・奥平雅士厩舎)が、直線でよく追い上げた7番人気ダイチラポール(牡2、美浦・蛯名利弘厩舎)に4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分09秒3(良)。

さらに3/4馬身差の3着に2番人気スリーピース(牡2、美浦・武井亮厩舎)が入った。なお、3番人気ワイルドブッター(牡2、栗東・武英智厩舎)は4着に終わった。

勝ったニシノラヴァンダは、父サトノアラジン、母プルージャ、その父Sidney's Candyという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆ニシノラヴァンダ(牝2)

騎手:永野猛蔵

厩舎:美浦・奥平雅士

父:サトノアラジン

母:プルージャ

母の父:Sidney's Candy

馬主:西山茂行

生産者:ヤナガワ牧場

【全着順】

1着 ニシノラヴァンダ 1人気

2着 ダイチラポール 7人気

3着 スリーピース 2人気

4着 ワイルドブッター 3人気

5着 ヒロノエクスカリバ 5人気

6着 サスペンスクィーン 4人気

7着 シンゼンマルノスケ 6人気