(MCU)でロキを10年以上にわたって演じ続けてきたが、今後もロキ役を演じていく意向を見せている。「ロキ」シーズン2を終えた今、胸の内で思うこととは……?

『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)をもってアイアンマン役のロバート・ダウニー・Jr.やキャプテン・アメリカ役のクリス・エヴァンスらがMCUを卒業した今、ロキ役のトム・ヒドルストンはMCUで最古参メンバーのひとり。ロキ初の単独作品「ロキ」では独自の物語が掘り下げられ、シーズン2ではロキの大きな決断が描かれた。

ロキ役として大きな区切りを迎えたヒドルストンだが、これでMCUを卒業とは考えていない模様。米とのインタビューでは、自身が敬愛しているというアイルランドの劇作家、ジョージ・バーナード・ショーの言葉を引用しながら、現在の心境をこう語っている。

「ロキは僕が長い間持ち続けてきた見事なたいまつのようなものです。そして未来の世代にそれを渡す前に、僕ができるだけ炎を輝かせ続けていきたいです。」

ロキ役継続の意向を示したヒドルストン。その一方で現時点では「ロキ」シーズン3は決定しておらず、ヒドルストン自身シーズン2のラストを「誇りに思っている」とこともある。すると、次回の登場作品は何になるのだろうか。

その有力候補とされているのが、2026年米公開の『アベンジャーズ5』。既報によれば、同作では60人以上のMCUキャラクターが登場する可能性があるといい、その中にはソー役のクリス・ヘムズワースらと並びヒドルストンの名前も。「ロキ」まではヴィランという立ち位置にあったロキ、もしも『アベンジャーズ5』に登場したらその役割にどんな変化が見られるのか気になるところだ。

