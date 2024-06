フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国バラエティ番組『aespaのSynk Road』を、19日0時から全話一挙独占配信する。『aespaのSynk Road』aespaは、2020年11月のデビューから“メタバースグループ”として異彩を放ち、K-POP第4世代の中でも画期的で多彩な活動で絶大な人気を誇るグローバルグループ。“自分のもう一人の自我であるアバターに出会い、新しい世界を経験する”という世界観をベースに、現実世界のメンバー「aespa」の4人は仮想世界の“もう一人の自分”であるアバター「ae-aespa(アイ-エスパ)」と‘SYNK’を通じてお互いリンクしている。

この番組は、aespaが全員での初旅行に密着するもの。行き先は韓国の東海&平昌だ。移動の車中では所属事務所の先輩からのミッションゲームや、豊かな自然の中、ハンググライダーやジップラインにも挑戦しミッション遂行に大忙し。ステージでみる姿とは一味違う、戸惑いながらも頑張るaespaの初々しくキュートな素顔や仲睦まじい姿が披露される。○各話エピソード<EP.1>「初めての4人旅」aespaが初の単独リアリティーに挑戦。行先は江原道の東海と平昌。まだ番組のタイトルも知らされていない4人は、ゲームをしたり食べたりしながら賑やかに東海に到着。豪華な鍋料理に舌鼓を打っていると、今回の旅のテーマは、「ae-key」カードを獲得し「シンクロード」を完成させることだと告げられる。そして最初のミッション“ハンググライダー”に挑むのだが…。<EP.2>「失敗続きのフードロード」次の「ae-key」カードを探しに森にやってきた4人。ここで挑むのはジェットコースター型のジップラインに乗りながら、4枚の写真を記憶するというミッション。賢いのは意外にも…。そして休む間もなく砂浜に移動した4人は宝探しをすることになる。そして待ちに待った夕飯。メニューは4人が大好きなお刺身だったが、食べられるのはゲームに勝った人だけだと…。<EP.3>「怨霊の恨みを晴らせ!」大好物の海産物を少しでもたくさん食べようと、熱心にゲームに挑む4人。焼酎が飲みたいと言い出したニンニンのために、敗者復活戦に挑戦するのだが果たして結果はいかに?満腹の4人はスーパーで買い出しをして宿へ。そこで待っていたのは休息ではなく、怨霊の恨みを晴らすというミッション。いい部屋を取るには一番早くこのミッションをクリアしなければならないのだが…。<EP.4>「アルパカの珍攻撃」旅行2日目の朝を迎えた4人。手作りの朝食を済ませ、発王山の牧場へ出発!森の中で動物たちとの触れ合いを楽しむ4人。餌やりに挑戦するが、なぜかアルパカが唾攻撃を仕掛けてくる。ここで「ae-key」カードを手にするのは誰?お次はキャンプ体験をしに平昌ユクペンマジギへ。最高の景色の中で星空を眺め、温かいトッポギとおでんを賭けてクイズに臨むのだが…。<EP.5>「豪華なスイートルームで乾杯」最後の夜を飾るのは超豪華なスイートルーム。お酒も解禁し、夜食パーティーに興じるが、すぐにスタッフから呼び出しが。今夜のミッションはお互いにバレることなく、翌朝までに指示を遂行すること!難易度の高いミッションに困惑する4人だが、夜が更けるにつれおしゃべりに花が咲き、リレーダンスまで始まるのだが…。4人にはそれぞれどんなミッションが与えられたのか?<EP.6>「レジェンド級の爆笑写真」ついに旅行最終日。名残を惜しむ4人は最後の目的地へ。自然が美しい広大な公園で、あちこちに隠された「ae-key」カードを探すのが最後のミッション。メンバーの顔写真をたくさん撮ると一発逆転のチャンスもあるというスタッフの言葉に、4人はあらゆる手段でカメラを構えるのだが…。今回の旅で一番の盛り上がりを見せる攻防戦。果たして結果は。(C)2022-2023 Wavve, SM Culture & Contents Co., Ltd. All Rights Reserved.