»³ËÜÍ³¿¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÈ¯À¸¡ª±¦¾åÏÓ»°Æ¬¶Ú¤ÎÄ¥¤ê¤Ç£²²ó¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é¸ª¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÆ°¤¤â
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¡££±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜ¤Ï£²²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¤ÆÂÎÄ´¤Ë°ÛÊÑ¤¬È¯À¸¤·¡¢¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤¿¡££²²ó¤Þ¤Ç£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÌäÂê¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£¸µå¤òÅê¤²¤Æ¼«·³¤Î¹¶·â¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¤¬¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ò¹Ô¤Íè¡£»³ËÜ¤Ï¥À¥°¥¢¥¦¥È¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢ÂçÃ«¤â¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¸å¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¤¹¤°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤¬ÅêµåÎý½¬¤ò³«»Ï¡£¹¶·â¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥°¥í¡¼¥Ö¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤Ï¾åÏÓ»°Æ¬¶Ú¤ÎÄ¥¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç£¶¾¡£²ÇÔ¤È½çÄ´¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤ò½Å¤Í¡¢Á°²ó¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈùÄ´À°¡£Ãæ£·Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤â¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¥«¡¼¥Ö¤òÁà¤Ã¤Æ£²²ó¤ò£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£±»Íµå¤È¾å¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹çÁ°¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï±¦¸ª¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¤²½ª¤¨¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤ëºÝ¤ÎÉ½¾ð¤â¤µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç½é¤á¤ÆÂÎÄ´¤Î°ÛÊÑ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿»³ËÜ¡£Âç»ö¤Ë»ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡Ä¡£