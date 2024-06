6月26日に発売となる櫻坂46の9thシングル「自業自得」のBACKSメンバーによる<9th Single BACKS LIVE!!>が8月23日・24日・25日に幕張イベントホールで開催となる。また、「自業自得」のBACKS曲のセンターは三期生の石森璃花が務めることも発表され、ミュージック・ビデオは6月19日22時に公開となる。これらは6月15日に行われた<4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム>の1日目にサプライズで発表されたもので。楽曲のタイトルは「愛し合いなさい」だ。もちろんシングル「自業自得」に収録される。6月19日0時にはストリーミング&ダウンロードの先行配信もスタートとなる。

櫻坂46 9th Single「自業自得」



2024年6月26日(水)発売-自業自得 Streaming & Download-https://sakurazaka46.lnk.to/jigojitokuWN-CD Package-https://sakurazaka46.lnk.to/9th_jigoujitoku_PKG【Blu-ray付き】初回仕様限定盤 TYPE-A / SRCL-12920〜12921 / ¥2,000 (tax in)初回仕様限定盤 TYPE-B / SRCL-12922〜12923 / ¥2,000 (tax in)初回仕様限定盤 TYPE-C / SRCL-12924〜12925 / ¥2,000 (tax in)初回仕様限定盤 TYPE-D / SRCL-12926〜12927 / ¥2,000 (tax in)★初回仕様限定盤・封入特典★応募特典シリアルナンバー封入メンバー生写真(各TYPE別27種より1枚ランダム封入)【通常盤/CDのみ】CD only / SRCL-12928 / ¥1,200 (tax in)●TYPE-A1.自業自得2.引きこもる時間はない3.愛し合いなさい4.自業自得 -OFF VOCAL ver.-5.引きこもる時間はない -OFF VOCAL ver.-6.愛し合いなさい -OFF VOCAL ver.-DISC2Sakurazaka46 7th Single BACKS LIVE!! 〜Center Performance Collections〜 <前編>Dead end半信半疑条件反射で泣けて来るそれが愛なのねドローン旋回中●TYPE-B1.自業自得2.引きこもる時間はない3.イザベルについて4.自業自得 -OFF VOCAL ver.-5.引きこもる時間はない -OFF VOCAL ver.-6.イザベルについて -OFF VOCAL ver.-DISC2Sakurazaka46 7th Single BACKS LIVE!! 〜Center Performance Collections〜 <中編>ブルームーンキス最終の地下鉄に乗って君と僕と洗濯物Microscope無言の宇宙●TYPE-C1.自業自得2.引きこもる時間はない3.縁起担ぎ4.自業自得 -OFF VOCAL ver.-5.引きこもる時間はない -OFF VOCAL ver.-6.縁起担ぎ -OFF VOCAL ver.-DISC2Sakurazaka46 7th Single BACKS LIVE!! 〜Center Performance Collections〜 <後編>僕のジレンマBuddies確信的クロワッサンBANなぜ 恋をして来なかったんだろう?●TYPE-D1.自業自得2.引きこもる時間はない3.標識4.自業自得 -OFF VOCAL ver.-5.引きこもる時間はない -OFF VOCAL ver.-6.標識 -OFF VOCAL ver.-DISC2Behind the scenes of Sakurazaka46 7th Single BACKS LIVE!!●通常盤1.自業自得2.引きこもる時間はない3.もう一曲 欲しいのかい?4.自業自得 -OFF VOCAL ver.-5.引きこもる時間はない -OFF VOCAL ver.-6.もう一曲 欲しいのかい? -OFF VOCAL ver.-