『スパイダーマン』シリーズ最新作『クレイヴン・ザ・ハンター』を控えるほか、主演映画の続編製作も決定するなど、近年もノリにノっているラッセル・クロウ。最も優れた俳優の1人であることは紛れもない事実だが、主演作『グラディエーター』(2000)の続編には少し面白くない心境のようで……。インタビュー番組「」にて、偽らざる本音を明かしている。

巨匠リドリー・スコットが、古代ローマを舞台に復讐に燃える剣闘士(グラディエーター)の壮絶な闘いを描いた歴史スペクタクル『グラディエーター』。20年以上を経て製作された『Gladiator II(原題)』は第1作の25~30年後が舞台。主人公はクロウが演じたマキシマスから、ルッシラ(コニー・ニールセン)の息子で、皇帝コモドゥス(ホアキン・フェニックス)の甥にあたるルキウス(ポール・メスカル)となる。

剣闘士の身分に墜ちたローマ帝国の将軍マキシマス役で、クロウはアカデミー賞主演男優賞受賞の名誉に輝いた。しかし、久しぶりに作品を再見したところ、自分の貢献が非常に小さいことに戸惑いを感じてしまったそうだ。スコットがアカデミー賞にふさわしいという想いは今も変わらない様子だが、続編には複雑な気持ちを抱いているという。

「ちょっと気分がよくないんですよね……。だってもう1本作っているんでしょう? もちろん私は(前作で)死んでいるのだし、作られたものに対して何かを言う立場ではないのですが、いくつか耳に入ったことについては、“いやいやいや、それはあのキャラクターの道徳に反しているでしょう”って感じでした。でも私が言えることは何もありません。だって私の場所ではなく、私はもう死んでいる立場だし。だからどんなものになっているかを見るだけです。」

以前にも続編に対して少し嫉妬の気持ちがあるといたクロウ。自分の貢献は微々たるものだったと謙虚な姿勢を見せているが、その後も数々の作品に出演し、撮影に伴う負傷、ケガなども含めて濃密なキャリアを歩んできた。『グラディエーター』続編にはストーリーの都合上、再演できないとしても、自分のいないところで新たな物語が進むことに、何とも言えない寂しさを抱えているようだ。

「あの作品に出た年齢のことや、その後に起こったこと、あの映画が私に開いてくれた扉について思い出すんです。ただ正直に言ってしまうと、そこはかとないメランコリーや、そこはかとない嫉妬が確実にあるんですよ。だって、当時はアキレス腱があったことを覚えていますから。」

映画『グラディエーター2(原題:Gladiator II)』は2024年11月22日に米国公開予定。

