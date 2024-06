BTSのJINが6月12日、兵役を終え、ファンや報道陣に対して変わらない元気な姿を見せた。

(関連:【画像あり】RMのインスタに投稿された短髪のBTSメンバー7人)

JINは2022年12月に入隊。入隊から1年半が経った先日12日、ついに除隊の日を迎えた。JINの除隊には、まだ兵役についているメンバーの中からSUGA以外の5人が、休暇を取るなどしてサプライズで駆けつけた。スタッフがJINに花束を贈ると、最初に駆け寄ったのはJ-HOPE。熱い抱擁を交わし、JINの表情が徐々に緩んでいく。そして、RMはサックスでBTSの世界的ヒット曲「Dynamite」を演奏。各メンバーがJINのもとへと近づいて彼の除隊を祝い、グループの絆の深さを感じる印象深い除隊日となった。

その後、JINはグローバルファンダムプラットフォーム・Weverseで約1年前に投稿した「除隊してすぐに家に帰るのではなく、会社に行ってWeverse Liveで皆さんにお会いしたいと思います」(※1)というARMY(BTSのファンの呼称)への約束通り、すぐにHYBEの社屋でライブ配信を実施した。この配信にはSUGAも合流。久しぶりに7人全員が集まった完全体でファンの前に姿を現し、この日はBTSのデビュー記念日の前日ということもあって、SNSでも世界中から喜びの声が寄せられた。

そんなライブ配信の中で、JINは13日に実施したオフラインでのファンイベントの企画意図に言及。『JIN's Greetings』と名づけられた第1部では1000人のARMYとハグ(または握手)を行ったが、この企画内容は2023年秋にJINのほうからスタッフに提案していたのだという。しかし、「人がたくさん押し寄せてしまう」という理由で事務所側がNGの判断に。しかし、ここでめげずに自らの考えをしっかりとスタッフに伝え続けるのが彼らしいところで、JINはNGが出ても1カ月間、「僕を待っていてくれたファンの皆さんを抱きしめてあげるんです!」とハグ会のアイデアを押し続けた。JINの長期にわたる説得のおかげで、このイベントが実現することになったのだ。

また、参加者数についても、事務所側は当初50名で計画していたところを、JINはもっと大人数にしたいと提案。結果的に1000名が参加できるイベントへと落ち着いたのだそう。長く待っていてくれたファンとの再会を喜び、触れ合う時間をつくりたい。そんなJINの強い想いが伝わってくるこのエピソードは、それだけ深い愛情をファンに注いでいるグループだからこそ、BTSはデビュー11周年を迎えられるほど長く愛されるグループになったのだろうと改めて感じた。

JINのファンイベントを含む、BTSの11周年を祝う今年の『2024 BTS FESTA』は、6月2日からスタート。メンバーが参加した各種コンテンツを順次公開してきた。

6月7日には、JUNG KOOKのデジタルシングル「Never Let Go」がファンソングとしてリリースされた。〈Without your love, I'm nothing(君の愛がなければ 僕には何もない)〉〈I’m grateful(感謝してる)〉〈Never let go(君を離さない)〉といった言葉が並び、ファンとBTSとの関係を表した歌で11周年を盛り上げた。

翌8日にはBTSの過去公演を無料視聴できるオンラインストリーミングが行われ、改めて彼らのコンサートの魅力を知らしめた。また、BTSの社屋に「아포방포(“ARMY Forever BTS Forever”の略語)」という、「BTSとARMYは永遠に一緒」という想いが込められたメッセージがラッピングされるという粋な演出も。そして、13日、JINによるファンイベントが行われ、『BTS FESTA』の最終日を締めくくった。

改めて、このBTSの11周年イベントを振り返ってみて感じたのは、彼らがいかに世界中のファンから愛されているかということである。今回の『BTS FESTA』のほとんどの開催期間、メンバーが兵役中だったが、それでも大きな盛り上がりを見せていた。日本からコンテンツを視聴していた人は筆者の周りにも少なくない人数がおり、実際に韓国の現地へと向かった人もいるほど。SNSを見れば、英語など各言語で11周年を祝うコメントが相次いでおり、特に8日の過去公演のオンラインストリーミングや12日のリレー形式でのMV配信は、各国から視聴していたファンも散見された。

BTSはなぜ、世界各国でここまで愛されるようになったのか。その理由はK-POPの歴史からBTSのパフォーマンス力、メンバーの個性まで本当に様々な説明要素があり、本稿の中で到底書ききれるものではないが、1つ言えるのは、JINのファンイベントの企画エピソードからも感じられるように、BTSのメンバーは常にファンが喜ぶものやファンへのメッセージを考えながらコンテンツを世に放っているからこそ、大勢のファンを惹きつけるのだろうということである。楽曲も、イベントも、コンサートも、音楽番組でのパフォーマンスも、その一つひとつに7人の意志と今日までのストーリーを感じられるからこそ、もっと彼らの作品を見たくなるし、深掘りしてその背後にある思いや考えを知りたくなるのだ。

ついにデビュー11周年を迎えたBTS。JINが戻ってきたことを皮切りに、今年の10月にはJ-HOPEが除隊するという報道もある。JINも含め、今後兵役を終えたメンバーは、きっと様々なコンテンツをまた私たちに届けてくれるだろう。その日を楽しみに待ちたいところだ。

※1:https://realsound.jp/2024/06/post-1685907.html

(文=市岡光子)