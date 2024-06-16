ÅìµÞ¤ÈJR¶å½£¤¬àÁê¸ß¾è¤êÆþ¤ìá¤Ç¼ûÍ×Ê¿½à²½¤ËÄ©Àï¡¡¸òÄÌ£µ¼ÒÏ¢·È¤Î¡Ö¶å½£¡¦²Æì¥ª¥Õ¥Ô¡¼¥¯Î¹Â¥¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê¶å½£¡¦²ÆìÁ´°è¡Ë¡Ú¥³¥é¥à¡Û
ÅìµÞ¤ÈJR¶å½£¤òÃæ¿´¤Ë¸òÄÌ¡¦¹Ò¶õ´ë¶È£µ¼Ò¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¸òÄÌ¡¦´Ñ¸÷¶È³¦±Ê±ó¤Î²ÝÂê¡Ö¼ûÍ×¤ÎÊ¿½à²½¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£ÅìµÞ¡¢JR¶å½£¡¢¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¡¢¥¹¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï2024Ç¯£¶·î£´Æü¤«¤é¡¢¡Ö¶å½£¡¦²Æì¥ª¥Õ¥Ô¡¼¥¯Î¹Â¥¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ï½µËö¤Ïº®»¨¤·¤Æ¤âÊ¿Æü¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿ÆüÎ¹¹Ô¤òÂ¥¤·¤Æ¥Ô¡¼¥¯¤ò¤Ê¤é¤·¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿ÆüÄø¤Ç¶å½£¤ä²Æì¤ò¼þÍ·¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢JR¶å½£¤Î¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹Îó¼Ö¡¢ºÇ¸å¤Ë¼ûÍ×Ê¿½à²½¤Î°ÕµÁ¤ä²ÝÂê¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
Ê¿Æü¤ËÄê³Û½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¡×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃì¤¬¡¢¡ÖTsugiTsugi¡Ê¥Ä¥®¥Ä¥®¡á¼¡¡¹¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿ÅìµÞ¤ÎÄê³ÛÀ©²óÍ··¿½ÉÇñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£²¿¤ä¤éÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡Ö¡Ê½ÉÇñ¤Î¡Ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¡Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¡£²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥é¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¡ÊÄê³Û¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ð¡Ë¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÊ¿Æü¤ËÅö¤¿¤ëÆü¡ÁÌÚÍËÆü¡¢Á´¹ñ200°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤äÎ¹´Û¤Ë³ä°ú¤Ç½ÉÇñ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢2025Ç¯£µ·î31Æü¤Þ¤ÇÌó£±Ç¯´Ö¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ä¥®¥Ä¥®¤Ç½ÉÇñ¡ÊÍ½Ìó¡Ë¡¢¥½¥é¥·¥É¤Ç¶å½£¡¦²Æì¥¨¥ê¥¢¤òË¬¤ì¤¿Î¹¹ÔµÒ¤Ë¡¢¼¡²óÎ¹¹Ô¤Ç»È¤¨¤ëÌµÎÁ½ÉÇñ·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨ºÇÂç12ÇñÊ¬¡Ë¡£
ÌµÎÁ½ÉÇñ·ô¤ÏÁ´¹ñ¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¥½¥é¥·¥É¤Î¶å½£¡¦²ÆìÊØ¤À¤±¡£¶å½£Î¹¹Ô¤Î¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤òÁý¤ä¤¹ºîÀï¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ðº£²ó¤ÏÊ¡²¬¡¢£²²óÌÜ¤Ï¼¯»ùÅç¤Ê¤É¡¢Î¹¹ÔÌÜÅªÃÏ¤ÎÊ¬»¶²½¤òÂ¥¤¹JR¶å½£¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÀ®¸ù¤Î¸°¤ò°®¤ë¥¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹Ò¶õ£²¼Ò¤Ï¡¢µ¡Æâ¸ÂÄê²Á³Ê¤Ç¡ÖJR¶å½£¥Õ¥ê¡¼¤¤Ã¤×¡×¤òÈ¯Çä¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï·ÑÂ³¡¢¥½¥é¥·¥É¤Ï¿·µ¬¤Ç£¶·î²¼½Ü¾ÜºÙÈ¯É½Í½Äê¡Ë¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ï¡¢¥Ä¥®¥Ä¥®²ñ°÷¤Î¥µ¥¤¥È¤«¤é¤ÎÍ½Ìó¤ÇÎÁ¶â¤òºÇÂç41¡ó³ä¤ê°ú¤¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥®¥Ä¥®ÃÂÀ¸¤«¤éJR¶å½£¤È¤Î¡ÖÁê¸ß¾è¤êÆþ¤ì¡×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç
¤³¤³¤Ç¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥Ä¥®¥Ä¥®¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡£Àµ¼°¤Ê»ö¶È²½¤Ï2023Ç¯£µ·î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ÅÀ¤Ï2016¡Á2017Ç¯¤´¤íÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¿Æü¤ÏÅÔ²ñ¡¢½µËö¤ÏÃÏÊý¤Îà¤ª»î¤·ÃÏÊý°Ü½»á¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ê¥¾¡¼¥È»ö¶ÈÉô»ö¶ÈÀïÎ¬¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀî¸µ°ìÊö¼çºº¡Ê¸½¿¦¡Ë¤¬¡¢¶õ¤²ÈÌäÂê¤ä´Ñ¸÷¤Î¼ûÍ×Ê¿½à²½¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê²ò·è¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþµÞ¹ÔÅÅÅ´¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¼ÒÆâ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤ËÄó°Æ¡£2021Ç¯£´·î¤«¤é¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò·Ð¤Æ»ö¶È²½¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯£¶·î»þÅÀ¤Î¸Ä¿Í²ñ°÷Ìó8Ëü5000¿Í¡¢Ë¡¿Í¥×¥é¥ó·ÀÌó50¼Ò°Ê¾å¡£¾¯¡¹¤Î¤³¤¸¤Ä¤±¤ò¾µÃÎ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÅìµÞ¤ÈJR¶å½£¤ÎàÁê¸ßÄ¾ÄÌ¤ÎÀ®²Ìá¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥°¥ë¥á¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËAI¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê
¥ª¥Õ¥Ô¡¼¥¯Î¹Â¥¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¥Í¥Ã¥È·Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤é¤·¤¯Â¿ºÌ¤Ê´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡È¤¢¤Î¡ÉÌ¾Å¹¤Î°ïÉÊ¥°¥ë¥á¡×¤Ï¡¢·îÂØ¤ï¤ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¾ÞÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ½ÉÇñ·ô¤ÏÍÎÁ²ñ°÷¡Ê¼ÂºÝ¤ËÎ¹¹Ô¤·¤¿¿Í¡Ë¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ë¥á¤ÏÃ¯¤Ç¤âÌµÎÁ²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ì¤Ð±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¼¡¤Ï¡Ö³Ú¶ÊÀ¸À®AIµ¡Ç½¡×¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È°ÆÆâ¿Í¤ÎAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤È¡¢AI¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Ø¤ó¡¢É®¼Ô¤ÏÀµÄ¾¤¤¤Ã¤Æ¡Ö²¿¤Î¤³¤È¤ä¤é??¡×¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á¤Î´Ñ¸÷¤äÎ¹¹Ô¤Î¶½Ì£¤ÏÀéº¹ËüÊÌ¡£AI¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÊ¹¤¤¤ÆÎ¹¹Ô¤·¤è¤¦¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¡Ê¡©¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¶å½£¤ÎÅ´Æ»¤ÏJR¶å½£¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ëº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤À¾ÆüËÜÅ´Æ»¡£ÅìµÞ¤ÈÀ¾Å´¥Û¥Æ¥ë¥º¤Ï2023Ç¯£¹·î¤ËÄó·È¡£À¾Å´¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÊ¡²¬¤Î¤Û¤«ÊÌÉÜ¡¢¼¯»ùÅç¡¢ÆáÇÆ¤Ê¤É¤ÎÀ¾Å´·Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶å½£¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÎó¼Ö¤Ë¾è¤í¤¦!!
¤³¤³¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¶å½£Î¹¹Ô¤·¤¿¤é¾è¤ê¤¿¤¤Îó¼Ö£²Âê¡£JR¶å½£ÂçÊ¬»Ù¼Ò¤¬2024Ç¯£¶·î£±Æü¤«¤é¡¢ÇîÂ¿¡ÁÂçÊ¬¡¦ÊÌÉÜ´Ö¡Êµ×ÂçÀþ·ÐÍ³¡Ë¤ËÅêÆþ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¡£ºî¼Ô¡¦ëÝ»³ÁÏ¤µ¤ó¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¦ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¡ÊµìÂç»³Ä®¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¿Ê·â¤ÎÆüÅÄ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¡¢£¸·îËö¤Þ¤Ç¡£
2024Ç¯£´¡Á£¶·î¤Î¡ÖÊ¡²¬¡¦ÂçÊ¬¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¡ÊÊ¡²¬¡¦ÂçÊ¬DC¡Ë¤Ï¡¢Âè£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò²ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢²÷Áö¤¬Â³¤¯¤Î¤¬¿·¤·¤¤D&S¡Ê´Ñ¸÷¡ËÎó¼Ö¡Ö¤«¤ó¤Ñ¤Á¡¦¤¤¤Á¤í¤¯¡×¤Ç¤¹¡£ÇîÂ¿¡ÁÍ³ÉÛ±¡¡¦ÂçÊ¬¡¦ÊÌÉÜ¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó£µ»þ´Ö¡£¿·´´Àþ¤Ê¤éÅìµþ¤òÈ¯¼Ö¤·¤¿Îó¼Ö¤¬ÇîÂ¿¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÅ´Æ»¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏËÜ¥µ¥¤¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥ì¥Ý¡¼¥È¤É¤¦¤¾¡£
¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¥ª¥Õ¥Ô¡¼¥¯Î¹¤ò¸å²¡¤·
¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¡Ö¥ª¥Õ¥Ô¡¼¥¯Î¹Â¥¿Ê¡×¤È¤Ï¡£ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷Î¹¹Ô¡¢½µ´Ö¤Ç¤Ï½µËö½¸Ãæ¡¢ÄÌÇ¯¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡ÊGW¡Ë¡¢²ÆµÙ¤ß¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î»°¶Ë½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£GW½µËö¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤ÏÂçº®»¨¡¦Âç½ÂÂÚ¡£·Ê¿§¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Î¹¹ÔµÒ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼õ¤±Æþ¤ìÂ¦¤âÂçÌäÂê¡£¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä½¾¶È°÷¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¥Ñ¡¼¥È¤òÂ¿ÍÑ¡£°ÂÄê¤·¤¿¸ÛÍÑ´Ä¶¤Ë¤Û¤É±ó¤¯¡¢»º¶È¤È¤·¤Æ°ìÎ®¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñ¤¬¡¢´Ñ¸÷¡¦Î¹¹Ô¤ÎÊ¿½à²½¤ò¿¿·õ¤ËµÄÏÀ¤·¤¿¤Î¤Ï2010Ç¯Á°¸å¡£GW¤ÎÃÏ°èÊÌÊ¬»¶²½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ËÌ³¤Æ»¤È¶å½£¤Ï£µ·î£±½µÌÜ¡¢´ØÅì¤Ï£²½µÌÜ¡¢´ØÀ¾¤Ï£³½µÌÜ¤È¡¢ÃÏ°è¤ÇÏ¢µÙ¤òÊ¬¤±¤ÆÎ¹¹ÔµÒ¤òÊ¬»¶¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Ê¥¤¥¹¡Ä¡Ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î·èºÑ¤¬ÃÏ°è¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Èº¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖµÄÏÀ¤¬Ê®½Ð¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¤Æ±À»¶Ì¸¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÁÀ¤¦¤Î¤ÏÊ¿ÆüÎ¹¹Ô¤ÎÂ¥¿Ê¡£Ê¿Æü¤ËÎ¹¹Ô¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËµÙ²Ë¤ò¼è¤Ã¤Æ½Ð³Ý¤±¤ë¤«¤Ï¤É¤¦¤«¤ÏÎ¹¹Ô¼Ô¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï°ì½Ö¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÊ¿ÆüÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Îµ¿Ìä¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤ì¤¬¸í¤ê¤À¤Èµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ÆüÎ¹¹Ô¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤ÆÄêÃå¤·¤¿¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡£Î¹¹Ô¤«¤Ð¤ó¤Ë¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ãë´Ö¤Ï´Ñ¸÷¡¢Ìë¤Ï»Å»ö¤ÎÆ¯¤Êý¡ÊÍ·¤ÓÊý¡Ë¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë»þÎ®¤Ë¾è¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£Ê¿Æü¤ÎD&SÎó¼Ö¤Ç¸½Ìò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤é¤·¤Î¹¹ÔµÒ¤ò¸«³Ý¤±¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥ª¥Õ¥Ô¡¼¥¯Î¹¤Ç½Ð³Ý¤±¤¿¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸