「STiV」のデモ体験！ファンリード「第26回 インターフェックスWeek東京」出展

ファンリードは、2024年6月26日〜6月28日に東京ビッグサイトで開催される「第26回 インターフェックスWeek東京」に出展し、知識経験・時間価値を最大化するAI活用プラットフォーム「STiV(スティーブ)」の生成AIデモ体験を実施します。

ファンリード「第26回 インターフェックスWeek東京」出展

会期:2024年6月26日(水)〜6月28日(金)

時間:10:00〜17:00

会場:東京ビッグサイト/小間番号 1-5(A会場・製造DXゾーン)

STiVの新バージョン(Ver.2.0)のデモとして、RAG活用のAIチャットによる、専門分野の質問への高精度な文章回答を体験できます。

製薬業界向けに「厚生労働省やPMDAの省令/ガイドラインなどのオフィシャルデータを学習したAI」にチャット質問することができます。

(RAG:Retrieval-Augmented Generation(検索拡張生成))

STiVは製薬業界の専門用語や専門知識を学習しているため、従来型GPTや通常のチャット・ボットでは対応が難しい専門的な質問に対しても、的確な回答をすることが可能です。

専門分野においてニーズが高い、参照文献の明示や対象文献を限定した検索・回答にも対応しています。

生成AIを活用した「チャット検索」「ナレッジ要約」により、専門知識が必要な業界の業務効率化や暗黙知の解消を実現します。

■SaaS型・生成AI活用プラットフォーム「STiV」の概要

社内で保有している多数のデータと、業界内の法令や関連文献などの膨大なデータを紐づけたシームレスな検索により業務効率化を可能にする、ナレッジマネジメントシステムです。

製薬業界からのニーズを受け、RAGを活用した専門的な質問への高精度回答も可能になりました。

