甘すぎない爽やかなバニラアイス香水！Colorless「scent 2」

Colorlessは、仕事で疲れた自分を癒す、バニラアイスクリームのような甘く爽やかな香水「scent 2(セントツー)」を2024年6月15日(土)から販売中です。

Colorless「scent 2」

発売日 :2024年6月15日(土) ※公式オンラインショップで予約受付中

容量 :30ml

香りの持続時間:5〜6時間程度(個人差があります)

製造国 :日本

価格 :7,480円(税込)

<オンラインサイト scent 2詳細ページ>

https://shop.sorascentique.colorless-japan.jp/items/79731792

1. 商品の特徴

【仕事終わりの空や空気、解放感をイメージした香水】

scent 2は、仕事で疲れた自分を癒す、バニラアイスクリームのような甘く爽やかな香り。

仕事終わり、オフィスを出ると外気に触れて感じる解放感。

張り詰めた緊張感を緩め、仕事モードからプライベートの自分に戻る瞬間をイメージした香水です。

見慣れた帰り道に、夏の夜風の涼しさと優しい香りに包まれて深呼吸したくなるような香りは、いつも頑張っている糖分不足の自分へのご褒美。

バニラアイスクリームのような甘く爽やかな香りが疲れた脳をリセットしてくれます。

【バニラの香料を使わずに作った、バニラの香り】

SORA scentiqueの商品は、強い香水が苦手な人でも使っていただきやすいよう、深呼吸したくなるような香りを目指して開発。

バニラの香料はとても濃厚な甘さが魅力ですが、その甘さ故に苦手な人も多くいらっしゃいます。

一方で、いつもとは違う香りに挑戦してみたい、たまには甘い香りを着けてみたい、というニーズも多くあり、バニラの香料を使わずにバニラの香りが再現されています。

<調香>

ピーチやカシスの芳醇な甘さと、シトラスやリーフィーグリーンの心地よい瑞々しさが香り立つ。

やがて温かみのあるウッドの香りへ移り行き、ホワイトムスクが柔らかく余韻を残します。

バニラを一切使わずに、夏でも重くならないバニラアイスクリームの香りを表現。

甘すぎる香りが苦手な方や、フォーマルな場面にもおすすめです。

トップノート:ピーチ、カシス、レモン、オゾン

ミドルノート:リーフィーグリーン、ミュゲ、サンダルウッド

ラストノート:オリバナム、アンバー、ホワイトムスク

※上記ボトルデザインは一部です。

同社商品は、一つひとつ異なるボトルデザインで展開しています。

