いつ水が落ちるか分からないお水のバケツも！仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール「ばいきんまんのいたずら水あそびひろば」

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モールは、びしょ濡れになって楽しめる「ばいきんまんのいたずら水あそびひろば」をオープンしました。

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール「ばいきんまんのいたずら水あそびひろば」

期間 :6月15日(土)〜9月30日(月)

場所 :2Fミュージアム(あかちゃんまんテラス横 屋外エリア)

参加費:無料(ミュージアムへの入館が必要です)

※天候不良等により休止になる場合があります

夏の暑さも吹き飛ばす、お子様が元気100倍で遊べるエリアです。

ばいきんまんがみんなに水をかけまくる「ばいきんまんの水鉄砲」や滝のように流れ落ちる「ウォーターシャワー」、いつ水が落ちるか分からない「お水のバケツ」、床から次々と水が飛び出す噴水など、毎年大人気の遊具が登場。

全身びしょ濡れになって楽しむことができます。

ばいきんまんのいたずら水あそびひろばの様子をアンパンマンこどもミュージアム公式YouTubeチャンネルで公開中!

■仙台限定デザインのジッパーバッグをプレゼント!

2024年6月15日(土)〜2024年9月30日(月)の期間中、こどもチケットで入館された方に仙台限定デザインのオリジナルジッパーバッグをプレゼント!

※なくなり次第終了します

