³ÚÅ·¡¢È¿·âµÚ¤Ð¤º2ÀïÏ¢Â³1ÅÀº¹Éé¤±¡ÄÅÏî´²ÂÌÀ¤ÎÅêÊ»ÂÇ¤ËÃ«Âô·ò°ì»á¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡×
¢¡ ¡Ö¤¢¤È1ÅÀ¤Ç¤â2ÅÀ¤Ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Í¡Ä¡×
¡¡³ÚÅ·¤Ï15Æü¡¢¹Åç¤È¤Î»î¹ç¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ë3¡Ý4¤ÈÇÔÀï¡£¸òÎ®Àï½éÍ¥¾¡¤Î¹ÔÊý¤Ï16Æü¤ÎºÇ½ªÀï¡ÊÂÐ¹Åç¡Ë¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¸Å¼Õ¼ù¤Ï2²ó¡¢9ÈÖ¡¦ÆóËóæÆ°ì¡¢1ÈÖ¡¦½©»³æÆ¸ã¤ËÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó2¼ºÅÀ¡£6²ó¤â°ì»à°ì¡¦»°ÎÝ¤«¤é6ÈÖ¡¦ºäÁÒ¾¸ã¡¢7ÈÖ¡¦Æ²ÎÓæÆÂÀ¤ËÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢6²ó9°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Ìë14»ÄÎÝ¤Ç´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿ÂÇÀþ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â½øÈ×¤Ï¹¥µ¡¤Ç¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤Ê¤¤½Å¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¤½¤ì¤Ç¤â7²ó¤Ë8ÈÖ¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤Î2ÅÀÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¡¢9ÈÖ¡¦¾®¿¼ÅÄÂçæÆ¤Îº¸µ¾Èô¤Ç1ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¤â¡¢8²ó°Ê¹ß¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡£6·î¤ËÆþ¤ê½é¤ÎÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¸Å¼Õ¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢15ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÃ«Âô·ò°ì»á¤Ï¡ÖÉé¤±¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏÈó¾ï¤ËÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤¹¤ëÅê¼ê¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤·¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¤¬·ü¤«¤Ã¤¿Âç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶ÛÄ¥¤â¤¹¤ë¤·¤É¤³¤«¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ÏÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾Àï¤Ç¤ÎÅêµå¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤Î2»î¹ç¡¢¹¥µ¡¤Ç¤¢¤È°ìËÜ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤¤ÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤È¤¯¤Ë2²ó¤Î°ì»à°ì¡¦»°ÎÝ¤Ç¤ÎÅÏî´²ÂÌÀ¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤¦Î®¤½¤¦¤«¡¦°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¤«¡¢ÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ë»þ¤ÏÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥´¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏËÜÅö¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È1ÅÀ¤Ç¤â2ÅÀ¤Ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Í¡Ä¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡³ÚÅ·¤Ï15Æü¡¢¹Åç¤È¤Î»î¹ç¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ë3¡Ý4¤ÈÇÔÀï¡£¸òÎ®Àï½éÍ¥¾¡¤Î¹ÔÊý¤Ï16Æü¤ÎºÇ½ªÀï¡ÊÂÐ¹Åç¡Ë¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¸Å¼Õ¼ù¤Ï2²ó¡¢9ÈÖ¡¦ÆóËóæÆ°ì¡¢1ÈÖ¡¦½©»³æÆ¸ã¤ËÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó2¼ºÅÀ¡£6²ó¤â°ì»à°ì¡¦»°ÎÝ¤«¤é6ÈÖ¡¦ºäÁÒ¾¸ã¡¢7ÈÖ¡¦Æ²ÎÓæÆÂÀ¤ËÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢6²ó9°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Ìë14»ÄÎÝ¤Ç´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿ÂÇÀþ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â½øÈ×¤Ï¹¥µ¡¤Ç¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤Ê¤¤½Å¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¤½¤ì¤Ç¤â7²ó¤Ë8ÈÖ¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤Î2ÅÀÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¡¢9ÈÖ¡¦¾®¿¼ÅÄÂçæÆ¤Îº¸µ¾Èô¤Ç1ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¤â¡¢8²ó°Ê¹ß¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡£6·î¤ËÆþ¤ê½é¤ÎÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤Î2»î¹ç¡¢¹¥µ¡¤Ç¤¢¤È°ìËÜ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤¤ÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤È¤¯¤Ë2²ó¤Î°ì»à°ì¡¦»°ÎÝ¤Ç¤ÎÅÏî´²ÂÌÀ¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤¦Î®¤½¤¦¤«¡¦°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¤«¡¢ÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ë»þ¤ÏÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥´¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏËÜÅö¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È1ÅÀ¤Ç¤â2ÅÀ¤Ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Í¡Ä¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù