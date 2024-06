【BOYNEXTDOOR】J.Y.Parkとのコラボステージも披露！『2024 Weverse Con Festival』に登場

6月15日(土)〜16日(日)にかけて、韓国のインスパイアエンターテインメントリゾート内にて行われる『2024 Weverse Con Festival』。1日目の15日(土)には、7月にJP 1st Single『AND,』で日本デビューが決定しているBOYNEXTDOORが登場!その様子をメンバーのソロカットとともにご紹介します♡

『2024 Weverse Con Festival』って?

韓国・仁川に位置する「インスパイアエンターテインメントリゾート」にて開催される『2024 Weverse Con Festiva』。 テーマは、“ジャンル・世代を超えた大衆音楽の統合とファン体験の場を切り拓く音楽フェスティバル”です。 『2024 Weverse Con Festival』には、合計24組のアーティストが出演し、うち9組がHYBE LABELSアーティスト、15組はWeverseに参加している国内外のアーティストとなっています。 世界的に愛されているK-POPアーティストや注目の新人アーティストに加え、今年デビュー30周年を迎えたK-POPの先駆者パク・ジニョン(J.Y.Park)がトリビュートステージ(Tribute Stage)に登場。 彼が繰り広げるユニークなパフォーマンスはもちろん、歌謡界の後輩にあたるILLITやBOYNEXTDOORとのコラボにも注目です。 © 2024 Weverse Con Festival

『Weverse Park』にBOYNEXTDOORが登場!

屋外エンターテインメント空間である「ディスカバリーパーク」の広々とした芝生と空を背景に、屋外で夏のミュージックフェスティバルを楽しむことができる『Weverse Park』。 K-POP公演ではなかなか見られない「オールライブバンド(All live band)」の演奏も見どころです。 1日目の『Weverse Park』には、BOYNEXTDOORが登場! © 2024 Weverse Con Festival © 2024 Weverse Con Festival 『Weverse Park』のトップバッターを務めたBOYNEXTDOOR。 早口言葉のように徐々に速くなるスピードアップパートが印象的で話題を呼んだ「Earth, Wind & Fire」など全4曲を披露しました。

セットリスト

1.One and Only

2.So let’s go see the stars

3.Earth, Wind & Fire

4.Serenade

メンバーのソロカットをお届け♡

SUNGHO © 2024 Weverse Con Festival RIWOO © 2024 Weverse Con Festival JAEHYUN © 2024 Weverse Con Festival TAESAN © 2024 Weverse Con Festival LEEHAN © 2024 Weverse Con Festival WOONHAK © 2024 Weverse Con Festival

全12曲を熱唱!『Weverse Con』でトリを飾る

屋内会場の「インスパイアアリーナ」で、18:00〜開催される『Weverse Con』。 『Weverse Con』では、ステージの端から端まで全長68.5mに達するLED電光掲示板から映像が表示され、‘Urban Paradise’というフェスティバルのブランディングメッセージにあわせて、都市の超高層ビルを形象化したセットを活用し、アーティストのパフォーマンスが際立つステージを演出。 観客が見て、聞いて、楽しめるステージとなっています。 昼間の『Weverse Park』でパフォーマンスステージに加え、MCジェジェとのブームアップステージでも会場を盛り上げたBOYNEXTDOORが『Weverse Con』のステージに再び登場。 独自のスタイルKitsch Core(キッチュコア)を確立し、ほかのアーティストと差別化されたパフォーマンスを展開するBOYNEXTDOOR。 2nd EP『HOW?』から「So let’s go see the stars」など全4曲を披露しました。 © 2024 Weverse Con Festival © 2024 Weverse Con Festival

セットリスト

1.Earth, Wind & Fire

2.So let’s go see the stars

3.OUR (오유알)

4.Serenade

メンバーのソロカットお届け♡

SUNGHO © 2024 Weverse Con Festival RIWOO © 2024 Weverse Con Festival JAEHYUN © 2024 Weverse Con Festival TAESAN © 2024 Weverse Con Festival LEEHAN © 2024 Weverse Con Festival WOONHAK © 2024 Weverse Con Festival

「トリビュートステージ(Tribute Stage)」でJ.Y.Parkとコラボ

『Weverse Con Festival』の最も特徴的なステージである「トリビュートステージ(Tribute Stage)」。 韓国の大衆音楽に影響を与えたミュージシャンを選定し、その音楽を共有して音楽が与える不朽の感動とメッセージを思い返すという時間です。 今年はデビュー30周年を迎えたK-POPの先駆者パク・ジニョン(J.Y.Park)がトリビュートステージに登場。 パク・ジニョンは今回の『Weverse Con Festival』で、自身のそれぞれの曲に最も似あう後輩アーティストを直接推薦・マッチングし、コラボレーションを繰り広げます。 BOYNEXTDOORは、2012年にパク・ジニョンがリリースしたミニアルバム『Halftime』から「너뿐이야」でコラボレーションしました。 © 2024 Weverse Con Festival © 2024 Weverse Con Festival © 2024 Weverse Con Festival

7月に日本デビューが決定!

BOYNEXTDOORは、2024年7月10日(水)にJP 1st Single『AND,』で日本デビューがすることが決定! 1st Single『AND,』には、2nd EP『HOW?』 のタイトル曲「Earth, Wind, & Fire」や「One and Only」のJapanese ver.のほか、日本オリジナル曲も収録されるそうです。 デビュー日の7月10日(水)にはショーケースの開催も決定し、予約販売も開始しているので、ぜひチェックしてくださいね。 BOYNEXTDOOR JAPAN OFFICIAL SITE Check! Weverseとは? あらゆる推し活がワンストップで実現するグローバル・スーパーファン・プラットフォーム。 アーティストと世界中のファンが交流できるコミュニティサービスやリアルタイム映像ストリーミングサービス、ファンのためのメディアコンテンツの提供、そしてアーティスト公式商品を販売するWeverse shopまで、さまざまなサービスや機能を1ヵ所で楽しむことができるプラットフォームです。 現在、Weverseでは130組以上の世界中のアーティストやオーディションプログラムの公式コミュニティが運営されています。 また、去年6月には累計アプリダウンロード数が1億を突破し、月間約1,000万人が利用しています。