メキシコ代表の招集メンバー発表！守護神オチョアやラウール・ヒメネスらが選外に【コパ・アメリカ2024】
メキシコサッカー連盟(FMF)は15日、コパ・アメリカ2024に臨む同国代表メンバー26名を発表した。
3大会ぶり11度目の出場となるメキシコを率いるハイメ・ロサーノ監督は、エースのFWサンティアゴ・ヒメネス、FWアレクシス・ベガ、MFエドソン・アルバレス、DFホルヘ・サンチェス、DFセサル・モンテスらを順当に選出。
一方、これまで長年代表を支えてきた守護神のGKギジェルモ・オチョアやMFエクトル・エレーラ、FWラウール・ヒメネスらが選外となった。
エクアドル代表、ベネズエラ代表、ジャマイカ代表と同居するグループBに入ったメキシコは、23日に大会初戦でジャマイカと対戦する。今回発表された候補メンバーは以下の通り。
◆メキシコ代表メンバー26名
GK
ルイス・マラゴン(クラブ・アメリカ)
フリオ・ゴンサレス(UNAMプーマス)
ラウール・ランヘル(グアダラハラ・チバス)
DF
ヘスス・オロスコ(グアダラハラ・チバス)
ブライアン・ガルシア(トルーカ)
ブライアン・ゴンサレス(パチューカ)
ヘラルド・アルテガ(モンテレイ)
イスラエル・レジェス(クラブ・アメリカ)
ホルヘ・サンチェス(ポルト/ポルトガル)
ヨハン・バスケス(ジェノア/イタリア)
セサール・モンテス(アルメリア/スペイン)
MF
ルイス・ロモ(モンテレイ)
ジョルディ・コルティソ(UANLティグレス)
エリック・サンチェス(パチューカ)
ロベルト・アルバラード(グアダラハラ・チバス)
カルロス・ロドリゲス(クルス・アスル)
ルイス・チャベス(ディナモ・モスクワ/ロシア)
オルベリン・ピネダ(AEKアテネ/ギリシャ)
エドソン・アルバレス(ウェストハム/イングランド)
FW
サンティアゴ・ヒメネス(フェイエノールト/オランダ)
ウリエル・アントゥナ(クルス・アスル)
アレクシス・ベガ(トルーカ)
フリアン・キニョネス(クラブ・アメリカ)
セサル・ウエルタ(UNAMプーマス)
ギジェルモ・マルティネス(UNAMプーマス)
マルセロ・フローレス(UANLティグレス)
3大会ぶり11度目の出場となるメキシコを率いるハイメ・ロサーノ監督は、エースのFWサンティアゴ・ヒメネス、FWアレクシス・ベガ、MFエドソン・アルバレス、DFホルヘ・サンチェス、DFセサル・モンテスらを順当に選出。
一方、これまで長年代表を支えてきた守護神のGKギジェルモ・オチョアやMFエクトル・エレーラ、FWラウール・ヒメネスらが選外となった。
◆メキシコ代表メンバー26名
GK
ルイス・マラゴン(クラブ・アメリカ)
フリオ・ゴンサレス(UNAMプーマス)
ラウール・ランヘル(グアダラハラ・チバス)
DF
ヘスス・オロスコ(グアダラハラ・チバス)
ブライアン・ガルシア(トルーカ)
ブライアン・ゴンサレス(パチューカ)
ヘラルド・アルテガ(モンテレイ)
イスラエル・レジェス(クラブ・アメリカ)
ホルヘ・サンチェス(ポルト/ポルトガル)
ヨハン・バスケス(ジェノア/イタリア)
セサール・モンテス(アルメリア/スペイン)
MF
ルイス・ロモ(モンテレイ)
ジョルディ・コルティソ(UANLティグレス)
エリック・サンチェス(パチューカ)
ロベルト・アルバラード(グアダラハラ・チバス)
カルロス・ロドリゲス(クルス・アスル)
ルイス・チャベス(ディナモ・モスクワ/ロシア)
オルベリン・ピネダ(AEKアテネ/ギリシャ)
エドソン・アルバレス(ウェストハム/イングランド)
FW
サンティアゴ・ヒメネス(フェイエノールト/オランダ)
ウリエル・アントゥナ(クルス・アスル)
アレクシス・ベガ(トルーカ)
フリアン・キニョネス(クラブ・アメリカ)
セサル・ウエルタ(UNAMプーマス)
ギジェルモ・マルティネス(UNAMプーマス)
マルセロ・フローレス(UANLティグレス)