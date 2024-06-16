メキシコ代表の招集メンバー発表！守護神オチョアやラウール・ヒメネスらが選外に【コパ・アメリカ2024】

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メキシコサッカー連盟(FMF)は15日、コパ・アメリカ2024に臨む同国代表メンバー26名を発表した。

3大会ぶり11度目の出場となるメキシコを率いるハイメ・ロサーノ監督は、エースのFWサンティアゴ・ヒメネス、FWアレクシス・ベガ、MFエドソン・アルバレス、DFホルヘ・サンチェス、DFセサル・モンテスらを順当に選出。

一方、これまで長年代表を支えてきた守護神のGKギジェルモ・オチョアやMFエクトル・エレーラ、FWラウール・ヒメネスらが選外となった。

エクアドル代表、ベネズエラ代表、ジャマイカ代表と同居するグループBに入ったメキシコは、23日に大会初戦でジャマイカと対戦する。今回発表された候補メンバーは以下の通り。

◆メキシコ代表メンバー26名

GK

ルイス・マラゴン(クラブ・アメリカ)

フリオ・ゴンサレス(UNAMプーマス)

ラウール・ランヘル(グアダラハラ・チバス)

DF

ヘスス・オロスコ(グアダラハラ・チバス)

ブライアン・ガルシア(トルーカ)

ブライアン・ゴンサレス(パチューカ)

ヘラルド・アルテガ(モンテレイ)

イスラエル・レジェス(クラブ・アメリカ)

ホルヘ・サンチェス(ポルト/ポルトガル)

ヨハン・バスケス(ジェノア/イタリア)

セサール・モンテス(アルメリア/スペイン)

MF

ルイス・ロモ(モンテレイ)

ジョルディ・コルティソ(UANLティグレス)

エリック・サンチェス(パチューカ)

ロベルト・アルバラード(グアダラハラ・チバス)

カルロス・ロドリゲス(クルス・アスル)

ルイス・チャベス(ディナモ・モスクワ/ロシア)

オルベリン・ピネダ(AEKアテネ/ギリシャ)

エドソン・アルバレス(ウェストハム/イングランド)

FW

サンティアゴ・ヒメネス(フェイエノールト/オランダ)

ウリエル・アントゥナ(クルス・アスル)

アレクシス・ベガ(トルーカ)

フリアン・キニョネス(クラブ・アメリカ)

セサル・ウエルタ(UNAMプーマス)

ギジェルモ・マルティネス(UNAMプーマス)

マルセロ・フローレス(UANLティグレス)