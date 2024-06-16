ºå¿À¡¡¿ÊÏ©¤ËÇº¤àÉÍÃÏ¤¬Éã¤ÈÉÙ»Î»³¤ò¸«¤¿Æü¡ÖÊÝ¸±¤«¤±¤º¤Ë¾¡Éé¤·¤í¡×¡¡Éã¤ÎÆü¤ËÌÀ¤«¤¹ÈëÏÃ
¡¡ºå¿À¤ÎÉÍÃÏ¿¿À¡Åê¼ê¤¬¡ÖÉã¤ÎÆü¡×¤Î16Æü¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤Ø¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Éã¡¦¹À½¼¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò³«¤«¤·¤¿¡£¿Æ»Ò¤Ç¡ÖÉÙ»Î»³¡×¤ò¸«¤¿¤¢¤ÎÆü¡½¡½¡£º£¤Ç¤âÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡á±óÆ£¡¡Îé¡Ë
¡¡¿ÊÏ©¤ÇÌÂ¤¦¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÉÍÃÏ¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤Ø·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¡¦¹À½¼¤µ¤ó¤È¡ÖÉÙ»Î»³¡×¤ò¸«¤¿Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÏÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¸À¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þ¤ËÉã¤«¤éÎ¹¹Ô¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·»¤È3¿Í¤ÇÀÅ²¬¤ËÉÙ»Î»³¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£Éã¤«¤é¡È¤â¤¦¡Ê¥×¥í¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤À¡©¡É¤È¡£¡ÈÊÝ¸±¤«¤±¤º¤Ë¾¡Éé¤·¤í¤è¡É¤È¡£ËÍ¤ÎËÜ¿´¤ò¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤Æ¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤ÎÇ¯¤Î7·î¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©¤ó¤ÀÊ¡²¬Âç²ñ½éÀï¤ÇÍ¥¾¡¸õÊä¤À¤Ã¤¿Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà¡£ÀèÈ¯¤·¤¿ÉÍÃÏ¤Ï8²ó¤Ë4¼ºÅÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ3ÂÐ6¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¡Ö½éÀï¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ê¥×¥í¤«¤é¤Î¡ËÉ¾²Á¤â¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°éÀ®¤Ç»ØÌ¾¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤éÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤è¤¦¤«¤È¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿´¤Ï¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡½éÀïÇÔÂà¤Ç²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤ÈÂç³Ø¿Ê³Ø¤ÎÁªÂò»è¤ÇÍÉ¤ì¤ëÃæ¡¢¹À½¼¤µ¤ó¤«¤éÆÍÁ³Í¶¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¿¿À¡¡¢ÉÙ»Î»³¤ò¸«¤Ë¹Ô¤«¤ó¤«¡×¡£4ºÐ¾å¤Î·»¡¦¿¿ÂÀÏ¯¤µ¤ó¤È¡ÖÃË3¿ÍÎ¹¡×¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤éÉÙ»Î»³¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë½É¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥×¥íÆþ¤ê8Ç¯ÌÜ¡£26ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï·ëº§¤â¤·¡ÖÉã¡×¤ò¸ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¼Â´¶¤¬¤³¤â¤ë¡£
¡¡¡Ö¼òÂ¤¤Î»Å»ö¤âÄ«¤ÏÁá¤¤¤·¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤¬ÃÏ¸µ¤ËÌµ¤¯¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¼«ÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤âÉã¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¤Ä¤¤¡¢ÂçÊÑ¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤È¤«¤ÏÁ´¤¯¸À¤ï¤Ê¤¤¤·Ê¹¤¤¤¿»ö¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÍýÁÛÁü¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¡ÖÉÍÃÏ¼òÂ¤¡×¤ò±Ä¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤ëÉã¤Î»Ñ¤ÏÂç¹õÃì¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÉã¤ÎÆü¡×¤À¤«¤é¤ÈÆÃÊÌ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢Â£¤ê¤â¤Î¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×¡£´¶¼Õ¤Î2Ê¸»ú¤Ï¾ï¤ËÇòµå¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥íÆþ¤êÄ¾Á°¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¤¾¡£²È¤¸¤ãÆ¯¤«¤»¤Ê¤¤¤è¡×¡£Éã¤Î¡ÈÆ³¤¡É¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢²¸ÊÖ¤·¤Î²÷Åê¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£