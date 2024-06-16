連覇を目指すアルゼンチン代表が本戦に臨む26名を発表！候補メンバーからアンヘル・コレアら3選手が外れる…【コパ・アメリカ2024】

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アルゼンチンサッカー協会(AFA)は15日、コパ・アメリカ2024に臨むアルゼンチン代表メンバー26人を発表した。

大会連覇を目指すアルゼンチンを率いるリオネル・スカローニ監督は、先月21日に発表した候補メンバー29名からFWアンヘル・コレア(アトレティコ・マドリー)、DFレオナルド・バレルディ(マルセイユ)、DFバレンティン・バルコ(ブライトン＆ホーヴ・アルビオン)の3選手を外す決断を下した。

アルゼンチンはグループAに入り、ペルー代表、チリ代表、カナダ代表と同居。初戦は6月20日にカナダと対戦する。今回発表されたアルゼンチン代表メンバーは以下の通り。

◆アルゼンチン代表メンバー26名

GK

エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ/イングランド)

ヘロニモ・ルジ(アヤックス/オランダ)

フランコ・アルマーニ(リバープレート)

DF

ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ/ポルトガル)

ニコラス・タグリアフィコ(リヨン/フランス)

ルーカス・マルティネス・クアルタ(フィオレンティーナ/イタリア)

ゴンサロ・モンティエル(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)

クリスティアン・ロメロ(トッテナム/イングランド)

リサンドロ・マルティネス(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)

マルコス・アクーニャ(セビージャ/スペイン)

ヘルマン・ペッセージャ(レアル・ベティス/スペイン)

ナウエル・モリーナ(アトレティコ・マドリー/スペイン)

MF

エセキエル・パラシオス(レバークーゼン/ドイツ)

ジオバニ・ロ・チェルソ(トッテナム/イングランド)

アレクシス・マク・アリスター(リバプール/イングランド)

エンソ・フェルナンデス(チェルシー/イングランド)

グイド・ロドリゲス(レアル・ベティス/スペイン)

ロドリゴ・デ・パウル(アトレティコ・マドリー/スペイン)

ヴァレンティン・カルボーニ(モンツァ/イタリア)

レアンドロ・パレデス(ローマ/イタリア)

アンヘル・ディ・マリア(ベンフィカ/ポルトガル)

FW

リオネル・メッシ(インテル・マイアミ/アメリカ)

ラウタロ・マルティネス(インテル/イタリア)

ニコラス・ゴンサレス(フィオレンティーナ/イタリア)

フリアン・アルバレス(マンチェスター・シティ/イングランド)

アレハンドロ・ガルナチョ(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)