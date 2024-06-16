連覇を目指すアルゼンチン代表が本戦に臨む26名を発表！候補メンバーからアンヘル・コレアら3選手が外れる…【コパ・アメリカ2024】
アルゼンチンサッカー協会(AFA)は15日、コパ・アメリカ2024に臨むアルゼンチン代表メンバー26人を発表した。
大会連覇を目指すアルゼンチンを率いるリオネル・スカローニ監督は、先月21日に発表した候補メンバー29名からFWアンヘル・コレア(アトレティコ・マドリー)、DFレオナルド・バレルディ(マルセイユ)、DFバレンティン・バルコ(ブライトン＆ホーヴ・アルビオン)の3選手を外す決断を下した。
アルゼンチンはグループAに入り、ペルー代表、チリ代表、カナダ代表と同居。初戦は6月20日にカナダと対戦する。今回発表されたアルゼンチン代表メンバーは以下の通り。
◆アルゼンチン代表メンバー26名
GK
エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ/イングランド)
ヘロニモ・ルジ(アヤックス/オランダ)
フランコ・アルマーニ(リバープレート)
DF
ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ/ポルトガル)
ニコラス・タグリアフィコ(リヨン/フランス)
ルーカス・マルティネス・クアルタ(フィオレンティーナ/イタリア)
ゴンサロ・モンティエル(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)
クリスティアン・ロメロ(トッテナム/イングランド)
リサンドロ・マルティネス(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
マルコス・アクーニャ(セビージャ/スペイン)
ヘルマン・ペッセージャ(レアル・ベティス/スペイン)
ナウエル・モリーナ(アトレティコ・マドリー/スペイン)
MF
エセキエル・パラシオス(レバークーゼン/ドイツ)
ジオバニ・ロ・チェルソ(トッテナム/イングランド)
アレクシス・マク・アリスター(リバプール/イングランド)
エンソ・フェルナンデス(チェルシー/イングランド)
グイド・ロドリゲス(レアル・ベティス/スペイン)
ロドリゴ・デ・パウル(アトレティコ・マドリー/スペイン)
ヴァレンティン・カルボーニ(モンツァ/イタリア)
レアンドロ・パレデス(ローマ/イタリア)
アンヘル・ディ・マリア(ベンフィカ/ポルトガル)
FW
リオネル・メッシ(インテル・マイアミ/アメリカ)
ラウタロ・マルティネス(インテル/イタリア)
ニコラス・ゴンサレス(フィオレンティーナ/イタリア)
フリアン・アルバレス(マンチェスター・シティ/イングランド)
アレハンドロ・ガルナチョ(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
大会連覇を目指すアルゼンチンを率いるリオネル・スカローニ監督は、先月21日に発表した候補メンバー29名からFWアンヘル・コレア(アトレティコ・マドリー)、DFレオナルド・バレルディ(マルセイユ)、DFバレンティン・バルコ(ブライトン＆ホーヴ・アルビオン)の3選手を外す決断を下した。
◆アルゼンチン代表メンバー26名
GK
エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ/イングランド)
ヘロニモ・ルジ(アヤックス/オランダ)
フランコ・アルマーニ(リバープレート)
DF
ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ/ポルトガル)
ニコラス・タグリアフィコ(リヨン/フランス)
ルーカス・マルティネス・クアルタ(フィオレンティーナ/イタリア)
ゴンサロ・モンティエル(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)
クリスティアン・ロメロ(トッテナム/イングランド)
リサンドロ・マルティネス(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
マルコス・アクーニャ(セビージャ/スペイン)
ヘルマン・ペッセージャ(レアル・ベティス/スペイン)
ナウエル・モリーナ(アトレティコ・マドリー/スペイン)
MF
エセキエル・パラシオス(レバークーゼン/ドイツ)
ジオバニ・ロ・チェルソ(トッテナム/イングランド)
アレクシス・マク・アリスター(リバプール/イングランド)
エンソ・フェルナンデス(チェルシー/イングランド)
グイド・ロドリゲス(レアル・ベティス/スペイン)
ロドリゴ・デ・パウル(アトレティコ・マドリー/スペイン)
ヴァレンティン・カルボーニ(モンツァ/イタリア)
レアンドロ・パレデス(ローマ/イタリア)
アンヘル・ディ・マリア(ベンフィカ/ポルトガル)
FW
リオネル・メッシ(インテル・マイアミ/アメリカ)
ラウタロ・マルティネス(インテル/イタリア)
ニコラス・ゴンサレス(フィオレンティーナ/イタリア)
フリアン・アルバレス(マンチェスター・シティ/イングランド)
アレハンドロ・ガルナチョ(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)