【TXT】『2024 Weverse Con Festival』1日目のトリに登場！全12曲を圧巻のパフォーマンスで魅了

6th Mini Album『minisode 3: TOMORROW』から「I’ll See You There Tomorrow」で登場し、会場を一気に盛り上げます。

1.내일에서 기다릴게 (I'll See You There Tomorrow)

2.5시53분의 하늘에서 발견한 너와 나

3.Magic

4.New Rules

5.Thursday’s Child Has Far to Go

6.Miracle (기적은 너와 내가 함께하는 순간마다 일어나고 있어)

7.Sugar Rush Ride

8.Blue spring

9.물수제비

10.Good Boy Gone Bad

11.Growing Pain

12.Deja Vu