¥Õ¥¸¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼â1¤Î¾®°Ëâ¤Ï¡©¡¡Æ±Î½¤¬Áª¤Ö¥À¥ó¥È¥Ä¤Î1°Ì¤¬·èÄê¡¡¡Ö¥Ô¥å¥¢¤Ê»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤è¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ±¶É¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ch.¡×¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Æ±¶É°ì¤Î¡È¾®°Ëâ¡É½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¸¥¢¥ÊÀ³ÊÊ¬ÉÛ¿Þ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ³Ê¤òÆ±Î½¤¿¤Á¤¬¡ÖÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤Ç¡×ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤ë´ë²è¡£½Ä¼´¤Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼or¥¯¡¼¥ë¡×¡¢²£¼´¤Ë¡Ö¥Ô¥å¥¢or¾®°Ëâ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ³Ê¤òÈ½ÃÇ¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Ï¡Ö10Ç¯ÌÜ°Ê²¼¤Î19¿Í¡×¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Á´¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÇßÄÅÌï±Ñ»Ò¥¢¥Ê¡¢À¾»³´îµ×·Ã¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¢¾®°Ëâ¡×¤ÎÊ¬Îà¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¡£º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥ë¡¢¾®°Ëâ¡×¤ÎÊ¬Îà¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´ë²è¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÅçÅÄºÌ²Æ¥¢¥Ê¤¬¡È½¤Àµ¡É¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢ÄéÎé¼Â¥¢¥Ê¡¢³¤Ï·¸¶Í¥¹á¥¢¥Ê¤Î¾®°ËâÅÙ¤Ë¤è¤ê¹â¤¯°Ü¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë°ÛµÄ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿Í¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¤Î¼Ì¿¿¤ò»ý¤Á¾å¤²¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ÎÍó³°¤Þ¤Ç°ÜÆ°¡£¡Ö¤¹¤´¤¤É½¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥¯¡¼¥ë¤â¾®°Ëâ¤âÆ±¶É¿ï°ì¤À¤È¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¡ÖÆþ¼Ò11Ç¯ÌÜ°Ê¾å¤Î17¿Í¡×¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÅçÅÄ¥¢¥Ê¤Ïº´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥µ¤Ï¤³¤³¡×¤È¡Ö¥¯¡¼¥ë¡¢¾®°Ëâ¡×¤ÎºÇÂçÃÍ¤Î¾ì½ê¤ËÇÛÃÖ¡£¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¡¢Ã¼¤ËÃÖ¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤³¤ËÃÖ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÇ®¤Ï¤¹¤´¤¤¤¢¤ë¿Í¤À¤±¤É¡¢¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¤Îä¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÎäÀÅ¤Ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÇÚ¤«¤é¡Ö¥Ô¥å¥¢¤Ê¡×ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤¿¤¬¡¢ÅçÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥ª¥Û¥Û¥Û¥Û¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£¡Ö¥Ô¥å¥¢¤Ê»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤È¡È²áµî¡É¤ÎÏÃ¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤«¤é¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤Èº´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Î¾®°ËâÅÙ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£