¡ÖÃ¯¤Î!?¡×¡¡Æ²°ÂÎ§¡¢LAË¬Ìä»þ¤Î1000Ëü±ß¹âµé¼Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¡Ö¥¤¥«¥Ä¥¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×
µÈÅÄËãÌé¤ä»³º¬»ëÍè¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤âSNS¤ËÅê¹Æ
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎÆ²°ÂÎ§¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡¡6·î¤ÎÂåÉ½³èÆ°Á°¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯2Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç7¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¡¢UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Ç¤Ï2¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¡£6·î2Æü¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½ÁªÂè5Àá¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Àï¡Ê5-0¡Ë¤Ç¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯Âè6Àá¥·¥ê¥¢Àï¡Ê5-0¡Ë¤Ç¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡Æ²°Â¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖAbout LA¡£¤¿¤à¤±¤ó¤µ¤ó¡¢¥Þ¥ä¤¯¤óLA°ÆÆâ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢·×8Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÊMLS¡Ë¤ÎLA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëDFµÈÅÄËãÌé¤ÈDF»³º¬»ëÍè¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä»äÉþ»Ñ¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¤Ê¤«¡¢ºÇ¸å¤Î°ìËç¤Ë¤Ï6Ëü990¥É¥ë¡ÊÌó960Ëü±ß¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¹¥é¡¦¥µ¥¤¥Ð¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¡Ê4WD¡Ë¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤â¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ö¡×¡Ö¥¤¥«¥Ä¥¤¡×¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÃ¯¤Î!?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë