[6.15 EUROグループB第1節 イタリア - アルバニア ドルトムント] アルバニア代表 が前回王者のイタリア代表からEURO史上最速ゴールを奪った。15日、アルバニアはEURO2024(欧州選手権)グループB第1節でイタリアと対戦している。マイボールのキックオフで試合をスタートさせると、右サイドに大きく蹴り込んで相手にスローインを献上。それでも、その流れから先制点が生まれた。イタリアボールで試合が再開されると、DFフェデリコ・ディマルコ(インテル)がペナルティエリア内の味方めがけてスローイン。すると、アルバニアの10番MFネディム・バイラミ(サッスオーロ)がすぐさま反応し、ボール奪取からゴールニア上を撃ち抜いた。

1 - Nedim Bajrami's goal after 23 seconds for Albania against Italy is the fastest goal ever scored at the UEFA European Championship finals. Lightning.#EURo2024 #ITAALB pic.twitter.com/RZLXWrwpy7