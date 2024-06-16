[6.15 EURO2024グループリーグ第1節](ジグナル・イドゥナ・パルク)

※28:00開始

<出場メンバー>

[イタリア]

先発

GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 2 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ

DF 3 フェデリコ・ディマルコ

DF 5 リッカルド・カラフィオーリ

DF 23 アレッサンドロ・バストーニ

MF 7 ダビデ・フラッテージ

MF 8 ジョルジーニョ

MF 18 ニコロ・バレッラ

FW 9 ジャンルカ・スカマッカ

FW 10 ロレンツォ・ペッレグリーニ

FW 14 フェデリコ・キエーザ

控え

GK 12 グリエルモ・ビカーリオ

GK 26 アレックス・メレト

DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ

DF 6 フェデリコ・ガッティ

DF 13 マッテオ・ダルミアン

DF 15 ラウル・ベッラノーバ

DF 17 ジャンルカ・マンチーニ

DF 24 アンドレア・カンビアーゾ

MF 16 ブライアン・クリスタンテ

MF 20 マッティア・ザッカーニ

MF 21 ニコロ・ファジョーリ

MF 25 マイケル・フォロルンショ

FW 11 ジャコモ・ラスパドーリ

FW 19 マテオ・レテギ

FW 22 ステファン・エル・シャーラウィ

監督

ルチアーノ・スパレッティ

[アルバニア]

先発

GK 23 トーマス・ストラコシャ

DF 3 M. Mitaj

DF 4 エルセイド・ヒサイ

DF 5 アルリンド アイェティ

DF 6 ベラト・ジムシティ

MF 9 J. Asani

MF 10 ネディム・バイラミ

MF 15 タウリャン・スレイマノフ

MF 20 イルベル・ラマダニ

MF 21 クリスチャン・アスラニ

FW 11 アルマンド・ブロヤ

控え

GK 1 エトリト・ベリシャ

GK 12 E. Kastrati

DF 2 イバン・バジウ

DF 13 エネア ミハイ

DF 18 アルディアン・イスマイリ

DF 24 マラシュ・クンブラ

DF 25 N. Aliji

MF 8 クラウト・ジャズラ

MF 14 カジム ラチ

MF 16 M. Berisha

MF 17 E. Muçi

MF 22 アミル アブラシ

FW 7 レイ・マナフ

FW 19 M. Daku

FW 26 A. Hoxha

監督

シウヴィーニョSylvio

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります