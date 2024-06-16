イタリアvsアルバニア スタメン発表
[6.15 EURO2024グループリーグ第1節](ジグナル・イドゥナ・パルク)
※28:00開始
<出場メンバー>
[イタリア]
先発
GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 2 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
DF 3 フェデリコ・ディマルコ
DF 5 リッカルド・カラフィオーリ
DF 23 アレッサンドロ・バストーニ
MF 7 ダビデ・フラッテージ
MF 8 ジョルジーニョ
MF 18 ニコロ・バレッラ
FW 9 ジャンルカ・スカマッカ
FW 10 ロレンツォ・ペッレグリーニ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
控え
GK 12 グリエルモ・ビカーリオ
GK 26 アレックス・メレト
DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ
DF 6 フェデリコ・ガッティ
DF 13 マッテオ・ダルミアン
DF 15 ラウル・ベッラノーバ
DF 17 ジャンルカ・マンチーニ
DF 24 アンドレア・カンビアーゾ
MF 16 ブライアン・クリスタンテ
MF 20 マッティア・ザッカーニ
MF 21 ニコロ・ファジョーリ
MF 25 マイケル・フォロルンショ
FW 11 ジャコモ・ラスパドーリ
FW 19 マテオ・レテギ
FW 22 ステファン・エル・シャーラウィ
監督
ルチアーノ・スパレッティ
[アルバニア]
先発
GK 23 トーマス・ストラコシャ
DF 3 M. Mitaj
DF 4 エルセイド・ヒサイ
DF 5 アルリンド アイェティ
DF 6 ベラト・ジムシティ
MF 9 J. Asani
MF 10 ネディム・バイラミ
MF 15 タウリャン・スレイマノフ
MF 20 イルベル・ラマダニ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 11 アルマンド・ブロヤ
控え
GK 1 エトリト・ベリシャ
GK 12 E. Kastrati
DF 2 イバン・バジウ
DF 13 エネア ミハイ
DF 18 アルディアン・イスマイリ
DF 24 マラシュ・クンブラ
DF 25 N. Aliji
MF 8 クラウト・ジャズラ
MF 14 カジム ラチ
MF 16 M. Berisha
MF 17 E. Muçi
MF 22 アミル アブラシ
FW 7 レイ・マナフ
FW 19 M. Daku
FW 26 A. Hoxha
監督
シウヴィーニョSylvio
※28:00開始
<出場メンバー>
[イタリア]
先発
GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 2 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
DF 3 フェデリコ・ディマルコ
DF 5 リッカルド・カラフィオーリ
DF 23 アレッサンドロ・バストーニ
MF 7 ダビデ・フラッテージ
MF 8 ジョルジーニョ
MF 18 ニコロ・バレッラ
FW 10 ロレンツォ・ペッレグリーニ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
控え
GK 12 グリエルモ・ビカーリオ
GK 26 アレックス・メレト
DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ
DF 6 フェデリコ・ガッティ
DF 13 マッテオ・ダルミアン
DF 15 ラウル・ベッラノーバ
DF 17 ジャンルカ・マンチーニ
DF 24 アンドレア・カンビアーゾ
MF 16 ブライアン・クリスタンテ
MF 20 マッティア・ザッカーニ
MF 21 ニコロ・ファジョーリ
MF 25 マイケル・フォロルンショ
FW 11 ジャコモ・ラスパドーリ
FW 19 マテオ・レテギ
FW 22 ステファン・エル・シャーラウィ
監督
ルチアーノ・スパレッティ
[アルバニア]
先発
GK 23 トーマス・ストラコシャ
DF 3 M. Mitaj
DF 4 エルセイド・ヒサイ
DF 5 アルリンド アイェティ
DF 6 ベラト・ジムシティ
MF 9 J. Asani
MF 10 ネディム・バイラミ
MF 15 タウリャン・スレイマノフ
MF 20 イルベル・ラマダニ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 11 アルマンド・ブロヤ
控え
GK 1 エトリト・ベリシャ
GK 12 E. Kastrati
DF 2 イバン・バジウ
DF 13 エネア ミハイ
DF 18 アルディアン・イスマイリ
DF 24 マラシュ・クンブラ
DF 25 N. Aliji
MF 8 クラウト・ジャズラ
MF 14 カジム ラチ
MF 16 M. Berisha
MF 17 E. Muçi
MF 22 アミル アブラシ
FW 7 レイ・マナフ
FW 19 M. Daku
FW 26 A. Hoxha
監督
シウヴィーニョSylvio
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります