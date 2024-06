【UTコレクション|ファイナルファンタジー】6月17日 発売予定価格:各1,500円

ユニクロより6月17日に発売されるグラフィックTシャツ「UTコレクション|ファイナルファンタジー」。本コレクションでは、2Dリマスター版の「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズに加え、7月2日に新拡張パックの発売が控えている「ファイナルファンタジーXIV」、6月22日で発売から1周年を迎える「ファイナルファンタジーXVI」のUTがラインナップされる。

そこで本稿では、ユニクロより発売前に「UTコレクション|ファイナルファンタジー」の一部ラインナップを頂いたため、フォトレポートをお届け。これまで「ファイナルファンタジー」シリーズのキャラクターデザインやイメージイラストを手掛けてきた天野喜孝氏によるアートが映えるUTを細部まで見ていこう。

今回は全7種! ピクセルリマスターや「FFXIV」、「FFXVI」がUT化

ユニクロの「UT」と「ファイナルファンタジー」は2022年4月に一度コラボしている。その時はシリーズ35周年を記念して、初代「ファイナルファンタジー」から最新作「ファイナルファンタジーXVI」まで計16枚のUTが一斉に登場。店頭やオンラインストアで完売が相次ぎ、追加生産も行なわれるなど大きな話題となった。

2022年のコラボでは、初代「FF」から最新作「FFXVI」まで計16枚がラインナップされた

今回は、「FF」シリーズのキャラクターデザインやイメージイラストを手掛ける天野喜孝氏のアートや、作中の印象的な場面をプリントした全7種が登場。今回は全ラインナップのうち、「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズと「ファイナルファンタジーXVI」モチーフの計4点をユニクロより頂いた。それぞれどのようなデザインに仕上がっているのか、1枚ずつ見ていこう。

今回は全7種のうち計4点を紹介

ついつい集めたくなるUTのタグ。表面にはそれぞれのメインビジュアル、裏面には「FF」シリーズと天野喜孝氏に関する紹介文が記載されている

ゴブリンがちょっぴり怖い! 「FF ピクセルリマスター」よりブラックのUT

まずは「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」よりゴブリンをモチーフにしたUT。表面には天野氏によるゴブリンと、ピクセルアートのゴブリンがプリントされており、ちょっぴり怖いデザインとなっている。また、天野氏のゴブリンアートは光沢のあるプリントで、見る角度によってゴブリンが際立って見えるのもポイントだ。

裏面には、ゴブリンにやられてしまったであろう光の戦士が「The hero was defeated.」という文章と共にプリントされている。とてもユニークなデザインのUTだ。

「FF ピクセルリマスター」よりゴブリンがモチーフのUT

表面には天野氏によるゴブリンとピクセルアートのゴブリンが共演。光沢のあるプリントで、角度によってギラついて見える

首元には「FF ピクセルリマスター」のロゴ

裏面では、ゴブリンにやられてしまったであろう光の戦士が登場。「The hero was defeated.」という虚しい文章とともにプリントされている

表面、裏面ともにユニークなデザインのUTだ

こちらは「FF ピクセルリマスター」のゲーム画面。ゴブリンと光の戦士に思いを馳せながら着用しよう

実際に着用した様子(XLサイズ、筆者の身長は185cm)。光の角度で違った表情を見せるゴブリンがポイント

裏面の様子。黒地に白字で文章が書かれているため、とても目立つデザインだ

ティナとモーグリを大きくプリント! 「FFVI ピクセルリマスター」より芸術的な白のUT

続いては「ファイナルファンタジーVI ピクセルリマスター」よりティナとモーグリがモチーフのUT。表面は作中のピクセルアート姿のティナとモーグリが刺繍されていて、白地のUTにアクセントが効いている。筆者的にはプリントではなく刺繍となっているのも推しておきたいポイントだ。

表面とは打って変わって、裏面には天野氏によるティナとモーグリのアートを大きくプリント。ファンでない限り、ぱっと見では「ファイナルファンタジー」のTシャツとはわからないほど、芸術的なUTに仕上がっている。街中で来ている人を見かけたら、思わず二度見するであろうデザインだ。

「FFVI ピクセルリマスター」よりティナとモーグリがモチーフのUT

表面はピクセルアートのティナとモーグリをさりげなく配置。刺繍である点もポイントだ

「FFVI ピクセルリマスター」でのティナのピクセルアート

裏面は天野氏によるティナとモーグリのアートを大きくプリント

美しいティナの姿

可愛らしいモーグリ

実際に着用した様子。さりげないピクセルアートの刺繍がアクセントに

シンプルな表面とは異なり、裏面は芸術的なデザインだ

印象的な“月”とトルガルがモチーフ。「FFXVI」よりブラックのUT

次は最新作「ファイナルファンタジーXVI」よりブラックを基調にしたUT。表面は「FFXVI」の癒しキャラであるトルガルと、作中で何度も登場する“月”が大きくプリントされ、裏面では首元に「FINAL FANTASY XVI」のタイトルロゴが小さくプリントされている。

また表面の月には「ESCAPE THIS FATE THAT WE MIGHT ONE DAY LOOK UPON THE MOON AGAIN TOGETHER(訳:この運命から逃れて、いつかまた一緒に月を眺めよう)」という英文が書かれており、「FFXVI」プレーヤーであれば主人公・クライヴとヒロイン・ジルの“運命”から抗おうとする姿が目に浮かぶUTとなっている。

「FFXVI」より月とトルガルがモチーフのUT

クライヴとジルの物語を彷彿とさせる英文をプリント

遠吠えをするトルガル

トルガルは「FFXVI」での癒しキャラだ

首元のロゴは「FINAL FANTASY XVI」のものに

裏面には「FINAL FANTASY XVI」のタイトルネームが登場

首元にさりげなく配置されている

実際に着用した様子。夜空に浮かぶ月にトルガルが遠吠えしているように見える

裏面はシンプルだが、「FINAL FANTASY XVI」がアクセントに

胸ポケットには“フェニックス”の翼が! 「FFXVI」よりホワイトのUT

最後は「ファイナルファンタジーXVI」がモチーフの白のUTだ。表面には胸ポケットが設けられ、その中には召喚獣「フェニックス」の翼がプリントされている。フェニックスといえば、主人公・クライヴの弟であるジョシュアの召喚獣で、作中ではフェニックスの翼をクライヴが欠かさず持ち歩いていた。

裏面には、作中に登場する召喚獣全8体がプリントされている。「FFXVI」プレーヤーであれば見覚えのある絵だが、これはアビリティの強化画面で描かれているものと同じ配置だ。召喚獣の力を全て手に入れることができるUTとなっている。

「FFXVI」より召喚獣がモチーフのUT

胸ポケットにはフェニックスの翼が……!

主人公・クライヴがフェニックスの翼を欠かさず持ち歩いたのを思い出す

裏面には召喚獣全8体が登場

この配置はアビリティの強化画面で描かれているものと同じだ

「FFXVI」のアビリティ強化画面。このほかにも作中のムービーで召喚獣全8体の絵が登場する

実際に着用した様子。胸ポケットにあるフェニックスの翼がアクセントに

召喚獣の力を全て獲得したような気分になる

ほかにもモーグリのUTや「FFXIV」の可愛いUTが登場!

これまでに紹介したUT以外にも「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」から1点、「ファイナルファンタジーXIV」から2点がラインナップされる。特に筆者の推しは「モーグリ」が大きくプリントされたピンクのUTで、「FF」コラボUTにはクールなデザインのものが多い中、とても可愛らしいデザインとなっている。

今回のフォトレポートで紹介することは叶わなかったが、ぜひ皆さんには店頭でこれらのアイテムもチェックしていただきたい。

「FF ピクセルリマスター」より天野氏が描くモーグリをプリント

よく見るとピクセルアートのモーグリもデザインされている!

「FFXIV」より天野氏によるウォーリア・オブ・ライトのアートをプリントしたUT

シンプルなUTに力強い天野氏のアートが光る

「FFXIV」よりモーグリ、アルファ、ファットキャットがデザインされた胸ポケット付きUT

裏面は「FINAL FANTASY XIV」のタイトルを配置

「UTコレクション|ファイナルファンタジー」は6月17日発売! ユニクロ店頭やオンラインストアを要チェック

ここまで「UTコレクション|ファイナルファンタジー」のフォトレポートをお届けしてきた。2年前に販売された「FF」コラボUTではクールなデザインのものが多かったが、今回は可愛らしいデザインもラインナップされ、男女問わず様々な方に着られるUTに仕上がっている。

本コレクションはユニクロ店頭やユニクロオンラインストアにて6月17日発売。店頭でのサイズはS、M、L、XLの4種、オンラインストアでは店頭サイズに加えて、XS、XXL、3XL、4XLがラインナップされる。「FF」ファンの方は店頭で見かけたらぜひ、お手に取って見ていただきたい。

(C)SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO