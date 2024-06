今年の<サタニック>の大トリを任されたのはハルカミライだった。ライブ中、橋本学(Vo)はMCで6年前の<サタニック>に初めて出演したときのことを振り返った。当時は、「あ? ハルカミライ? 場違いなんじゃねえの?」みたいな感じだったという。でも今は「ハルカミライ!」ってなってると思うのよ、と彼は胸を張った。しかし、本題はきっとそこではなかったはず。橋本は「あのときの俺たちと同じように、今日サタニックに初めて来たっていうヤツもいると思う」と続けた。いろんなバンドマンがなんだかよくわからないことを話してると思うけど、それでいいと思う、と新たなパンクファンのことを全肯定。

1. 君にしか2. ファイト!!3. カントリーロード4. ファイト!!5. 俺達が呼んでいる6. フルアイビール7. 春のテーマ8. フュージョン9. 世界を終わらせて10. 僕らは街を光らせた11. アストロビスタ12. Tough to be a Hugh13. エース14. To Bring BACK MEMORIESEN. これさえあればいい

■<SATANIC CARNIVAL 2024>



6月15日(土) 幕張メッセ国際展示場 9-11・物販 / FOOD AREA:start 9:30・ライブ観覧エリア:open10:00 / start11:00 ※21:00終演予定▼出演者 ※28組04 Limited SazabysHIKAGE10-FEETHOTSQUALLAge FactoryKen YokoyamaバックドロップシンデレラMakiThe BONEZNOISEMAKERBRAHMANマキシマム ザ ホルモンDizzy SunfistOVER ARM THROWdustboxPaleduskENTHROTTENGRAFFTYFear, and Loathing in Las VegasサバシスターFIGHT IT OUTSPARK!!SOUND!!SHOW!!FOMARESHADOWSハルカミライ四星球HEY-SMITH[OA]WHISPER OUT LOUD▼チケット・オフィシャルHP先行 \10,800・各種プレイガイド先行 \11,000・一般 \11,000