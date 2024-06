ENTHはセルフタイトルを冠した3rdアルバムのレコ発ツアー真っ只中に<SATANIC CARNIVAL 2024>に出演。しかもEVIL STAGEの大トリを務める。ツアー中ならば、バンドの状態は仕上がっているに違いない。いやいや、仕上がっているどころか、こちらの想像を軽く上回る激越パフォーマンスを展開した。オープニングはバニーガールの衣装に身を包んだ男性がステージ上にお酒を運び、ダト・ダト・カイキ・カイキ(Vo, B)、ナオキ(G, Cho)の2人がクイッと飲み干すユル〜イ始まり。それから「<SATANIC CARNIVAL 2024>トリ、名古屋のENTHはじめます!」とダトが宣言し、ショウは「Get Started Together」で始まった。いきなりギアをトップに入れ、タクミ(Dr, Cho)の 2ビートを筆頭に怒涛の勢いで駆け抜けていく。2曲目は新作から「"EN"」をプレイ。下半身を強打するグルーヴやズシズシと刻まれるリズムは、音源以上にライブで映えていた。そのグルーヴを「"TH"」でさらに増幅させ、フロアは右肩上がりに上昇。

■<SATANIC CARNIVAL 2024>



6月15日(土) 幕張メッセ国際展示場 9-11・物販 / FOOD AREA:start 9:30・ライブ観覧エリア:open10:00 / start11:00 ※21:00終演予定▼出演者 ※28組04 Limited SazabysHIKAGE10-FEETHOTSQUALLAge FactoryKen YokoyamaバックドロップシンデレラMakiThe BONEZNOISEMAKERBRAHMANマキシマム ザ ホルモンDizzy SunfistOVER ARM THROWdustboxPaleduskENTHROTTENGRAFFTYFear, and Loathing in Las VegasサバシスターFIGHT IT OUTSPARK!!SOUND!!SHOW!!FOMARESHADOWSハルカミライ四星球HEY-SMITH[OA]WHISPER OUT LOUD▼チケット・オフィシャルHP先行 \10,800・各種プレイガイド先行 \11,000・一般 \11,000