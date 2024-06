おなじみのSPACE COMBINEの「Marching Mint Flavors」が流れた瞬間だ。フロアから巻き起こる強烈なハンドクラップと狂喜の大歓声。ステージの主はもちろんマキシマム ザ ホルモン。ステージに現れるメンバーに向かって、腹ペコ諸君は忠誠を誓うようにメタルポーズを決めた。演奏が始まる前からすでにバンドとオーディエンスの気持ちの距離はゼロだ。直後、バンドサウンドを轟かせ、ダイスケはん(キャーキャーうるさい方)が力も魂も込めた荒々しい声で宣戦布告するがごとく煽り文句を浴びせ掛けていく。そのたびに湧き上がる歓声と絶叫。マキシマムザ亮君のリフを合図に突入したのは「What's up,people?!」だった。真っ赤なライトが激しく彩るステージから、一気に放出される極悪にして重厚なホルモン・サウンド。ガンガンにヘドバンを決めながら言葉を叩きつけるダイスケはん。おぞましい表情や憎たらしい笑顔も見せながら、いかついプレイを繰り出すマキシマムザ亮君(歌と6弦と弟)。無駄な贅肉のない引き締まった肉体でしなやかに全身もグルーヴさせながら弾きまくる上ちゃん(4弦)。そして母ちゃんの強さ全開とも言えるナヲ(ドラムと女声と姉)の肝っ玉の入ったドラミング。猛火のように襲い掛かってくるサウンドに、腹ペコ諸君たちの心も肉体も激しく燃え上っていった。

■<SATANIC CARNIVAL 2024>



6月15日(土) 幕張メッセ国際展示場 9-11・物販 / FOOD AREA:start 9:30・ライブ観覧エリア:open10:00 / start11:00 ※21:00終演予定▼出演者 ※28組04 Limited SazabysHIKAGE10-FEETHOTSQUALLAge FactoryKen YokoyamaバックドロップシンデレラMakiThe BONEZNOISEMAKERBRAHMANマキシマム ザ ホルモンDizzy SunfistOVER ARM THROWdustboxPaleduskENTHROTTENGRAFFTYFear, and Loathing in Las VegasサバシスターFIGHT IT OUTSPARK!!SOUND!!SHOW!!FOMARESHADOWSハルカミライ四星球HEY-SMITH[OA]WHISPER OUT LOUD▼チケット・オフィシャルHP先行 \10,800・各種プレイガイド先行 \11,000・一般 \11,000