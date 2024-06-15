中国遼代建築の至宝「奉国寺」を訪ねて
奉国寺大雄殿の釈迦牟尼仏像（しゃかむにぶつぞう）。（5月14日撮影、錦州＝新華社記者/崔師豪）
【新華社瀋陽6月15日】中国遼寧省錦州市義県にある奉国寺は千年の歴史を誇る古刹で、創建は遼の開泰9（1020）年にさかのぼる。中国に現存する遼代の三大寺院の一つで、中国古代から現代まで残る最も壮大な単層木造建築でもある。
世界最大規模の彩色塑像群が保存されており、大雄殿の内部に進むと高さ9メートルの仏像7体が目の前に現れる。どの仏像も左右に2体ずつ脇侍菩薩が配され、計14体が向き合って立っている。
奉国寺大雄殿の倒座観音像（とうざかんのんぞう）。（5月14日撮影、錦州＝新華社記者/崔師豪）
大雄殿の内部には美しい彩色画も描かれている。義県文物局の王飛（おう・ひ）元局長は「遼代の彩色画の総面積は4千平方メートル以上あり、梁と内側の斗栱（ときょう、ますぐみ）に集中している。うち42枚が飛天図で、中国建築の彩色画史上非常に珍しい」と話す。
奉国寺は1961年に全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）に指定され、2009年には国家4A級（上から2番目）観光地に認定された。12年には国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界文化遺産暫定リストに記載された。（記者/崔師豪、丁非白）
雨上がりの奉国寺の風景。（錦州＝新華社配信）
奉国寺大雄殿の倒座観音像を見学する人々。（5月14日撮影、錦州＝新華社記者/崔師豪）
遼・金時代の奉国寺の復原模型。（5月14日撮影、錦州＝新華社記者/崔師豪）
奉国寺大雄殿の扁額（へんがく）。（5月14日撮影、錦州＝新華社記者/崔師豪）
奉国寺の仏像前にある護法金剛（ごほうこんごう）。（5月14日撮影、錦州＝新華社記者/崔師豪）
奉国寺の仏像の修復前後の比較図。（錦州＝新華社配信）
裏側から見た奉国寺大雄殿。（3月18日撮影、錦州＝新華社配信）
奉国寺内部の全体構造。（3月20日撮影、錦州＝新華社配信）
上空から見た奉国寺大雄殿。（3月19日撮影、錦州＝新華社配信）
遼・金時代の奉国寺の復原模型。（5月14日撮影、錦州＝新華社記者/崔師豪）
奉国寺大雄殿の断面図。（錦州＝新華社配信）
奉国寺大雄殿の仏像。（3月21日撮影、錦州＝新華社配信）