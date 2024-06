システム運用をリモートで支援！クエスト「セキュリティサービスセンター」

クエストは、利用者のビジネスと情報システムをつなぐサービス・ソリューションとして、リモート監視・運用サービスとマネージドセキュリティサービス(Q-SOC)をワンストップで提供する新たなサービスセンターを都内に設立しました。

クエスト「セキュリティサービスセンター」

■クラウド・ネットワーク運用&セキュリティサービスセンター(CNSC)の特徴

1. 業界でも数少ないサービス形態(※1)で利用者のシステム運用をリモートで支援

(1)長年培ったセキュリティ対策とノウハウを最大限に活用

多種多様なシステム運用で培った豊富なノウハウをもとに、セキュリティ製品の導入・運用・監視など、包括的なセキュリティ対策をワンストップで提供し、クライアントであるお客様の安全を確保します。

(2)24時間365日 有人体制のリモート監視・運用

クエストオペレーションセンターよりお客様のシステムへセキュアに接続し、24時間365日の監視・運用を行います。

監視システムをお持ちでないお客様においても、最低限のコストでシステム監視が可能です。

2. おもてなし規格認証(※2)を受けた体制と品質をベースとした柔軟なサービスの提供

お客様に寄り添い、ニーズに合わせた柔軟なサービスを提供しています。

簡易的なエスカレーション対応から一次切り分けによる障害復旧、恒久的な障害対策支援、日々の定型作業の代行など、利用者に代わってITインフラ環境の可用性向上を支援します。

※1 サーバ・クラウドオペレーションとNOC(ネットワークオペレーションセンター)・SOC(セキュリティオペレーションセンター)の統合サービスを提供しています

※2 サービス品質の可視化を目指した規格認証制度として経済産業省により創設された制度。

クエスト2021年12月31日に『★★(紺認証)』を取得しました

現在のビジネス環境においては、ICTサービス・デジタルサービスの活用シーンや重要性が高まるとともに、様々な脅威への対策の必要性も日々高まりを見せています。

クエストでは、ワンストップサービスによる利便性と監視・運用サポートによる安全性を両立し、システム障害によるビジネス損失のリスク低減や工数削減を進め、お客様がコア業務へ集中いただけるよう支援します。

<対応計画(一部抜粋)>

*運用・監視における収集データの顧客別レポートサービス

*障害発生後の機器交換・手配サービス

*障害自動音声通知サービス(オペレータを介さない自動化サービス)

