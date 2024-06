観光業界で治療と仕事の両立する姿を描く！関西テレビ放送「ザ・ドキュメント　難病の僕と出かけませんか？〜最高の旅のつくり方〜」

関西テレビ放送にて制作・放送したドキュメンタリー番組「ザ・ドキュメント 難病の僕と出かけませんか?〜最高の旅のつくり方〜」がYouTubeにて2024年6月8日に配信開始されました。

関西テレビ放送「ザ・ドキュメント 難病の僕と出かけませんか?〜最高の旅のつくり方〜」

語り :杉本なつみ

ディレクター :柴谷真理子

撮影 :本中貴久

編集 :久保田光洋

効果 :中嶋泰成

プロデューサー:宮田輝美

カンテレ「ザ・ドキュメント」

2023年3月17日放送

2024年5月29日(再放送)

関西テレビ放送にて制作・放送したドキュメンタリー番組「ザ・ドキュメント 難病の僕と出かけませんか?〜最高の旅のつくり方〜」がYouTubeにて2024年6月8日に配信開始されたことを発表。

【番組の内容について】

本ドキュメンタリーは、櫻スタートラベル合同会社の特徴である難病障害当事者※が観光業界にて治療と仕事の両立を目指しながら働く姿を描く内容となっており、当事者視点で取り組むユニバーサルツーリズムや、難病者の日常生活と仕事に焦点を当てています。

番組では、同社のスタッフやお客様のインタビューを通じて、難病者の生き方のリアルや、忘れられない旅の想い出について深く掘り下げています。

※疾患名:慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)、シャルコー・マリー・トゥース病(CMT)

【YouTube配信URL】

■受賞

ギャラクシー賞奨励賞

面会ができないコロナ禍で特別に取材が許され再会出来た大切なお客様

