圧倒的なサウンドプロダクションと、温泉か井戸でも掘り当てそうな重低音でSATAN STAGEを掌握したのがFear, and Loathing in Las Vegasだ。駆けながらステージに登場し、いつものようにフロアを煽るだけでは飽き足らず、「限界を超えてからがライブやぞ!」と言い放つSo(Vo, Prog)。それに負けてたまるかとスタミナを振り絞って大声を上げる観客のエネルギーが混じり合い、初っ端の「Return to Zero」からどこもかしこも爆発していく様相。目線もシャウトも鋭いMinami(Vo, Key)と、高らかに歌い上げるSoのボーカル陣は、この日ものめり込み方が凄まじい。お馴染みのパラパラダンスもキレッキレ。次は何が起こるのか、ステージからどんどん目が離せなくなっていく。

■セットリスト

1. Return to Zero

2. Virtue and Vice

3. Rave-up Tonight

4. Party Boys

5. Step of Terror

6. Crossover

7. Luck Will Be There

■<SATANIC CARNIVAL 2024>

6月15日(土) 幕張メッセ国際展示場 9-11

・物販 / FOOD AREA:start 9:30

・ライブ観覧エリア:open10:00 / start11:00 ※21:00終演予定

▼出演者 ※28組

04 Limited Sazabys

HIKAGE

10-FEET

HOTSQUALL

Age Factory

Ken Yokoyama

バックドロップシンデレラ

Maki

The BONEZ

NOISEMAKER

BRAHMAN

マキシマム ザ ホルモン

Dizzy Sunfist

OVER ARM THROW

dustbox

Paledusk

ENTH

ROTTENGRAFFTY

Fear, and Loathing in Las Vegas

サバシスター

FIGHT IT OUT

SPARK!!SOUND!!SHOW!!

FOMARE

SHADOWS

ハルカミライ

四星球

HEY-SMITH

[OA]WHISPER OUT LOUD

▼チケット

・オフィシャルHP先行 \10,800

・各種プレイガイド先行 \11,000

・一般 \11,000

「オレの真似をしてくれー!」とSoが呼びかけ、会場中の観客と共にたけのこニョッキからのヘッドバンキングでぶち上がった「Virtue and Vice」では、Minamiが客席へ飛び込んでリミッターをぶっちぎっていき、よりイカた最高な空間が誕生。多面的なサウンド構築もそれに輪をかけ、信じられないほどの熱気が高まっていく。激キャッチーなダンスチューン「Rave-up Tonight」もまた印象的だった。獣のようにステージと客席も行き来しながら暴れ回るMinamiは、本能を解き放つことを体現しているようでもあり、観客もそれに先導されてフロアはもうグチャグチャ。空中へ正拳突きも打ちまくり、彼らにしか出せないカオティックなムードが充満しっぱなし。Taiki(G)の野太い歌声とパワフルなEDMサウンドが混じり合い、形容しがたいグルーヴを食らわせる「Party Boys」、Soが開脚を見せて始まった「Step of Terror」も異次元的であり、破綻スレスレなサウンドは感じるがままに“踊れ”と言われるようでもあった。ここでSoが「今年で10周年、おめでとうございます!」と<SATANIC CARNIVAL>へ祝いの言葉を述べた後、「この遊び場がずっと続くように、気に入ったバンドがいたら音源を聴いたり、ツアーへ行ったり。応援して欲しいと思います」と想いを語る。これこそが<SATANIC CARNIVAL>の核であり、大事にしなければいけない部分。長年、出演し続けているバンドとして改めて伝えたかったに違いない。終盤に入ってもグイグイと突き進み、タイトルコールで観客が絶叫した「Crossover」ではMinamiだけでなく、Soも客席へと飛び込み、ステージ上にボーカル不在という状況にもなるが、そんなことは意に介さずTaiki、Tetsuya(B)、Tomonori(Dr)はバッチバチなプレイを披露。それぞれがやるべきことをやり、バンドが一丸となってぶつかっていくのがラスベガスのスタイルなのだ。ラストナンバーとしてセレクトされたのは、壮大なイントロからクラッカーがはじけるかのようにポップさが炸裂する「Luck Will Be There」。蒸し風呂のような熱い空気が広がる会場の天井を突き破ってどこまで届きそうなMinamiのシャウトも圧巻であり、我を忘れて踊り叫ぶ観客も最高だった。取材・文◎ヤコウリュウジ撮影◎Nariaki Ueda