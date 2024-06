バンドが掲げる“人生を笑え”と書かれたタオルを高らかに見せEVIL STAGEに登場した、地元・千葉出身のアカマトシノリ(Vo,B)、チフネシンゴ(G,Vo)、ドウメンヨウヘイ(Dr,Cho)によるHOTSQUALL。今年3月に5thアルバム『HOPE』をリリースし、現在<HOPE tour 2024>で全国を回っているHOTSQUALLは、変わらぬ3人のメンバーで25周年を迎えた。ライブはその最新作からの「Just The Way You Are」でスタートした。

■セットリスト

1. Just The Way You Are

2. Won't let you down

3. Skelter

4. LIKE THE STAR

5. YURIAH

6. Let's Get It On

7. Memories

8. Laugh at life

9. Sunny Days

■<SATANIC CARNIVAL 2024>

6月15日(土) 幕張メッセ国際展示場 9-11

・物販 / FOOD AREA:start 9:30

・ライブ観覧エリア:open10:00 / start11:00 ※21:00終演予定

▼出演者 ※28組

04 Limited Sazabys

HIKAGE

10-FEET

HOTSQUALL

Age Factory

Ken Yokoyama

バックドロップシンデレラ

Maki

The BONEZ

NOISEMAKER

BRAHMAN

マキシマム ザ ホルモン

Dizzy Sunfist

OVER ARM THROW

dustbox

Paledusk

ENTH

ROTTENGRAFFTY

Fear, and Loathing in Las Vegas

サバシスター

FIGHT IT OUT

SPARK!!SOUND!!SHOW!!

FOMARE

SHADOWS

ハルカミライ

四星球

HEY-SMITH

[OA]WHISPER OUT LOUD

▼チケット

・オフィシャルHP先行 \10,800

・各種プレイガイド先行 \11,000

・一般 \11,000

パワフルなアカマのボーカルとそこに重なるチフネによるハーモニーや、ツインボーカルのスタイルを活かして、熱い思いを観客へとまっすぐに届ける「Just The Way You Are」から、アグレッシヴなドウメンのビートが冴える「Won’t let you down」へなだれ込むと、アカマは「一緒に歌えるか」と観客に声を上げさせる。ライブハウスで、この3人で四半世紀かけ築き上げてきたバンド・アンサンブルの迫力や、グルーヴ、迸るエネルギーに吸い寄せられるように、EVIL STAGEにはどんどんと人が増え、コブシが突き上がっていく。不穏に照らされる真紅の照明や、ビカビカとした目潰しライトと相まった「Skelter」では、焦燥感がそのままビートとなったようなヒリヒリと緊張感のあるドラミングと、叫びを上げるようなメロディの絡みがスリリングで、観客の体を揺さぶっていった。フロアの後方まで嬉しそうに眺めながら、アカマは「もう言葉はないです。集まってくれてありがとう。疲れていると思うけど、力を振り絞って最後までハッピーにいこう」と、土砂降りの哀愁メロでエモーショナルに駆け抜けていく「LIKE THE STAR」でシンガロングを巻き起こしていく。泣きのギターソロを経ると、いちだんとフロアの歌のボリュームが上がる。観客のボルテージが高まったところで投下されたのは、2005年の1stアルバムのタイトル曲であり、ライブ定番曲である「YURIAH」。パッションの塊とも言えるロックンロールに、観客は待ってた!と飛び上がり、高らかに声を上げた。また、“ワン、ツー、スリー、ゴー!”の合図で軽快に盛り上げた「Let’s Get It On」から、ダイナミックなドラミングでつないだのは最新作からの「Memories」。「サタニック、ありがとう。俺たちは25年間この3人でやってきた」とアカマは改めて語る。そして前のめりに食らいついてくる観客の熱を感じながら、「これだけのパワーを、明日につないで笑おう」と続ける。今日が楽しみで、来てほしいけど来てほしくなかったと、心のうちを明かしながら「また明日から、頑張ろう」とアカマは言う。アグレッシヴでいて、1音、1音、この瞬間、瞬間を大事に刻んでいくような「Memories」のビートやリフが、熱い。「人生を笑おう。人生を笑おう! もっとこい」とシンガロングを煽ったアカマは、観客が掲げた“人生を笑おう”と書かれたタオルを指し、「これからHOTSQUALLのこういう曲をやるから。前のやつ、その掲げたタオルを後ろのやつにも見せてやって」と言って、バンドのスローガンである「Laugh at life」をアンセミックに響かせた。心にかかる霧をかき分けていくようなパワフルなアンサンブルと歌で、照明以上にフロアを明るく照らしていく。そんな感覚すらある。「そのまま行こう」と続けたラスト曲「Sunny Days」は今日という日を祝すように、響きわたった。またこのステージへと帰ってくることを約束し、ラストは3つの音によるど迫力のアンサンブルで、HOTSQUALLは爽快にステージを後にした。取材・文◎吉羽さおり撮影◎半田安政