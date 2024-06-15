¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÍ¥¾¡¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¡¸òÎ®ÀïµÕÅ¾V¤ØÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤Ë´üÂÔ
¡¡¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯6¡½2ºå¿À¡Ê15Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ºå¿À¤Ë²÷¾¡¤·¡¢¸òÎ®Àï¼ó°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ç³ÚÅ·¤¬ÇÔ¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¾¡ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£16Æü¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤¬·è¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÍ¥¾¡¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¢¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Â¾ÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤È¤«¤é¥³¡¼¥Á¿Ø¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢16Æü¤Ë¸þ¤±¡ÖÌÀÆü¤Ï¡Êºå¿ÀÀèÈ¯¤¬¡ËºÍÌÚ¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¤â¤Ã¤ÈÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤Å¸³«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¤³¤Ã¤Á¤ÎÅê¼ê¤ÏÀÐÀî¡ÊÉ¢ÂÀ¡Ë¤Ç¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÌÀÆü¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤¤¤¤Æ¯¤¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£